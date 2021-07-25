تراند اليوم : الحلقة 6 محمد الفاتح مسلسل محمد الفاتح الحلقة 6 السادسة مترجمة للعربية

مسلسل محمد الفاتح الذي يروي حياة السلطان محمد الفتح، أو فاتح الكون كما يدعوه الأتراك، ويتم من خلال المسلسل عرض أهم السمات الشخصية و الصفات التي كان يتحلى بها محمد الفاتح الذي يعتبر من أهم الشخصيات الاسلامية و الذي على يديه تم فتح اسطنبول من قبل القوات الاسلامية التي كانت تسعى الى نشر الدين الاسلامي و القضاء على التهديدات الصليبية، حيث تم تصوير مسلسل محمد الفاتح في تركيا و اذربيجان و جزيرة قبرص، حيث بدأ العرض منذ حوالي أسبوع على القنوات العربية، وهو من اضخم المسلسلات من ناحية الميزانية التي تم رصدها للمسلسل، و يشارك مجموعة كبيرة من الأبطال في المسلسل و ابرزهم كنان إميرزالي أوغلو – غوركان أويغون – فخرية أوجن – جيتين تيكندور، ليقدموا أجمل الأدوار الفنية و المميزة التي أبدعوا بها.

ويعتبر مسلسل محمد الفاتح واحداً من المسلسلات التركية التي أنتجتها شركة O3 التركية الشهيرة، وسوف يشارك في بطولة مسلسل محمد الفاتح بجوار الفنان كنان ميرزالي اوغلو وهو الذي سيقوم بتجسيد دور محمد الفاتح، عدد من الفنانين وهم غوركان أوريغون وفخرية أوجن وجيتين تيكندور وتوبا بويوكستون وبوراك تامدوغان وغيرهم من الفنانين.

حصلت قناة دي التركية على حقوق بث مسلسل محمد الفاتح في تركيا حيث أنها تعتبر الوحيدة من بين القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح باللغة التركية والتي تبث على المدار التركي، بينما حصلت على حقوق نقل مسلسل محمد الفاتح مجموعة من القنوات في الشرق الأوسط وأفريقيا وهي قناة الشرق وقناة مكملين وقناة اليرموك وقناة دعوة الفضائية وقناة حنعبل وقناة وطن وهي جميعاً من القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح.

هذه ترددات القنوات التي يتم من خلالها بث مسلسل محمد الفاتح والتي قمنا بوضعها لكم من أجل ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من أجل التمكن من متابعة المسلسل عبر واحدة من القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح وهي على النحو التالي:

كنال دي التركية | Kanal D Turkey

Türksat 42°E – 11977 H 27500

Türksat 42°E – 12245 H 27500

سيتم من خلالها عرض مسلسل محمد الفاتح باللغة التركية

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح في أفريقيا والشرق الأوسط هي :

1- قناة اليرموك الأردنية | Yarmouk TV Jordan

NileSat 7°W – 11678 V 27500

مترجمة للغة العربية

2-قناة دعوة المصرية | Daawah TV Egypt

NileSat 7°W – 10727 H 27500

مترجم باللغة العربية

3- قناة الشرق المصرية Elsharq Egypt

NileSat 7°W – 12604 H 27500

مترجم باللغة العربية