تراند اليوم : الراقصة سما المصري : خناقة جامدة بين محمد صلاح وزوجته والسبب أنا !

مصر - الخليج 365

عادت الراقصة سما المصري لاستفزاز مشاعر جمهور النجم المصري محمد صلاح من خلال صورة لها على «إنستجرام» معه وتعليق لها على سبب عدم ابتسام زوجة لاعب المنتخب الوطنى في الصورة التي التقطت لهما بانجلترا.

وكتبت على حسابها: «بالفعل قامت خناقه جامدة بين أبو صلاح وأم مكة منساعه ماعرفت اني عايزه اتجوزه.. وهاتك يازعيق وشخط وتكسير في العفش والنيش بقي ع الأرض باللي فيه زي أي ست مصريه أصيله وصلاح يحلف لها إنه لسه ما وافقش علي الجواز مني وهي مصممه إنها هتقتلني وتخلص الناس من قرفي وعندها حق بصراحه طلعت ست بتفهم أنا نفسي مش طايقه نفسي».

وأضافت «وفي النهايه أحب أقول لام مكه أنا بحبك لأنك مرات الغالي وهتبقي زي اختي لما اتجوز صلاح صدقيني وبحب مكه وهتبقي زي بنتي...انتوا عيلتي الصغيره وأي حاجه من ريحه حبيب قلبي أبو مكه أشيله في عنيا حتي حمايا وحماتي بحبهم أوي وكفايه انهم جابولي احلي حاجه في الدنيا صلاح حبي انا».