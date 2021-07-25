تراند اليوم : هل يمنع محمد صلاح زوجته من الظهور في وسائل الإعلام؟

بقدر الإمكان يحاول اللاعب المصري #محمد_صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي إبعاد أسرته عن الإعلام والكاميرات، حرصا عليهم.

ومن النادر أن تظهر زوجة محمد صلاح، أو والدته ، فيما ظهر والده، صلاح حامد غالي مرات قليلة وابتعد بعدها عن الأضواء والكاميرات.

ويرفض والد محمد صلاح الحديث مع وسائل الإعلام إلا للرد فقط على أي أخبار يراها كاذبة وغير حقيقية ، ومن الصعب أن تظهر والدته التي أصبحت تخشى على ابنها أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد وصوله لقمة الشهرة والمجد. أما زوجته فرغم زواجها من محمد صلاح منذ العام 2013 أي قبل 5سنوات، إلا أنها لم تظهر خلال أي وسيلة إعلامية سواء مصرية أو أجنبية.

وترفض أسرة محمد صلاح الانتقال للإقامة في #القاهرة رغم امتلاكها لشقة في منطقة مدينة نصر شرق العاصمة، وترفض وبإصرار أي محاولات لرحيلها عن القرية التي عاشت فيها، وشهدت لحظات ولادة الابن الذي أصبح نجم الجماهير ، وشهدت أرجائها لحظات مداعبته للكرة حتى أصبح معشوقها ومعشوق جماهيرها.

ماجي محمد صادق ابنة القرية التي ارتبط بها النجم المصري منذ أن كان طالبا في المرحلة الإعدادية، ظلت قصة حبهما صامتة لا يعلمها سوى القليلين، حتى تزوجا رسميا في 18 ديسمبر من العام 2013

ويقول ماهر أنور اشتية عمدة القرية لـ "العربية.نت" إن محمد وماجي ارتبطا بقصة حب خلال دراستهما في المرحلة الإعدادية، ولم يسمع أحد بهذه القصة على الإطلاق، فلم يلتقيا ولو مرة واحدة، بحكم العادات والتقاليد.

حفل زفاف صلاح صلاح خلال حفل زفافه

ويضيف أنه بعد سنوات طويلة من انطلاق سهام الحب بينهما، احترف محمد صلاح في فريق بازل السويسري، وأصبح جاهزا للإعلان عن مشاعره رسميا، ولذلك استغل أول إجازة يحصل عليها واصطحب والده ليتقدم لماجي وتمت خطبتهما في حفل أقيم بالقرية شارك فيه كل نجوم الكرة وزملاء صلاح في الملاعب.

وكان الظهور الأول لزوجة صلاح برفقة زوجها وابنتهما مكة في مدرجات ملعب ليفربول لحضور مباراة الفريق ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الانجليزي نهاية العام الماضي، وهي المباراة التي غاب عنها صلاح للإصابة، وقال صلاح عنها "أوجه لها الشكر على وجودها بحياتي ومساندتها لي".

عمدة قرية محمد صلاح

وظهرت زوجة صلاح فى حفل جائزة اختيار أفضل لاعب فى إفريقيا ، ولم تظهر بعد ذلك ولن يتكرر ظهورها فهي تعمل من أجل هدف واحد وهو دعم ومساندة زوجها الذي أصبح أيقونه كرة القدم في مصر وأوربا.