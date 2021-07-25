تراند اليوم : ارطغرل 116 : موقع النور ارطغرل 116 قيامة أرطغرل الموسم الرابع الحلقة 116 مترجمة قيامة ارطغرل الحلقة 116 يوتيوب

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وعن أحداث مسلسل قيامة أرطغرل ،وفي تفاصيلها كانت هناك قبيلة في الشتات تبحث عن قطعة أرض آمنة لتستقر عليها إلى تأسيس دولة من أقوى الدول في التاريخ.وتحكي تفاصيل مسلسل ارطغرل عن قبائل التركمان (الغز والايغور) من حيث نشأتهم وفكرهم السياسي، وتاريخ قبيلة “القايي” ونشأة أرطغرل وصولاً إلى أرزنجان.

كما يسرد مسلسل ارطغرل قصة تعاقب السلاطين والدول التي أقيمت في العهد السابق ووصول هجرة أرطغرل وقومه إلى الأناضول، وكذلك الحديث عن “حياة أرطغرل الاجتماعية وبحثه عن وطن في جنوب الأناضول و إمارات التركمان.

كما يحي مسلسل ارطغرل ويوثق تاريخ السلاجقة والدولة البيزنطية وفرسان الهيكل والمغول ووفاة أرطغرل واستلام عثمان للحكم.

ويوثق المسلسل التاريخي سيرة وحياة وحروب قبائل “كايي” التركية، والتي خرج منها مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه وأول سلاطينها.

وبعد القضـاء على الخائن كوبـيك سيتـجه ارطغرل وجيشه لمواجهـة كريتوس و الجيش القادم من الإمبراطور البيزنطي .

و سيـقود احمـد ألــب(آريـس) الجيش القـادم من الإمبراطور للقضـاء على ارطغرل ولكن احمد الب سيوقـع هذا الجيـش الكبيـر في فـخ بأمر من ارطغـرل وسيتم القضـاء عليـه تماماً.

والحلـقة القادمـة سستشهد مقـتل ماريـا والإنتقام منـها بسبب الخيانـة العظمى،وايضـاً ستشهـد الحلقـة القادمة اقـوى مشهد وهو تعلـيق سعد الدين على بوابـة قونيا وسحل جسده المشؤوم في القصـر.