تراند اليوم : مولودة هذا البرج لئيمة ونكدة.. احذري ؟!

فلسطين - الخليج 365

مما لا شكّ فيه أن مولودة برج الجدي تتمتع بشخصية صعبة بعض الشيء، خصوصاً أنها قد تكون لئيمة للغاية في بعض الاحيان ونكدة لاسيما عندما تتعرض للاستفزاز أو الانتقاد السلبي الجارح.

فامرأة الجدي نظامية للغاية وتتحمل قدراً عالياً من المسؤولية وبالتالي لا يمكنها تحمل الفوضى أو العفوية في التصرف ما يجعلها تضع حدوداً صارمة تجاه الجميع، حتى أفراد عائلتها والمقربين منها وصولاً الى الحبيب والاصدقاء.

وهذا التصرف الحاد قد يمنحها صورة قاسية عنها خصوصاً أنها قد تبدو لئيمة في العديد من المناسبات وصولاً الى حدّ الانانية والتكبر والعجرفة، إلا أنه لا يهمها رأي الاخرين بها لاسيما أنها تتمتع بشخصية قوية وثقة عالية بالنفس تسمحان لها بالقيام بما يحلو لها.

الى ذلك، تتميز امرأة الجدي بكونها شخصاً طموحاً للغاية وحكيما الى اقصى الحدود، غالبا ما تتصرف وفقا لما يمليه عليها عقلها والمنطق بعيداً عن القلب والمشاعر والتصرفات العشوائية أو الانجرار وراء ردات الفعل العفوية.

كما أنها صديقة وفية للغاية قادرة على كتمان الاسرار، خصوصا ان الثقة بالنسبة لها أمراً في غاية الاهمية ولا يمكن هدرها. إلا أنها في المقابل، شخص متشائم تميل الى التحلي بالطاقة السلبية في بعض الاحيان والنكد، خصوصا انها امرأة عنيدة ومتقلبة المزاج، ترفض العدول عن رأيها حتى لو كانت مخطئة أو الاعتراف بخطئها.

من دون أن ننسى ميلها الى العزلة في الكثير من الاحيان، خصوصا انها شخص غير اجتماعي ولا تحب الاختلاط بالاخرين.