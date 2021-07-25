تراند اليوم : ارطغرل 115 : موقع النور ارطغرل 115 قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 115 مترجمة : جون ألب ينقذ أرطغرل وهذا مصير ماريا

متابعات/الخليج 365/ وقع أرطغرل في أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 115 في كمين سعد الدين كوبيك، وصدم بوجود جون ألب داخل الخيمة التي دخلها لمقابلة كوبيك، ويضطر ارطغرل في الحلقة 115 من قيامة ارطغرل لتسليم نفسه لجنود كوبيك، فيقوم الخائن سعد الدين بتعذيب ارطغرل وحرق صدره بالنار.

وأثناء التعذيب يوجه ارطغرل كلمات لجون ألب يتأثر فيها يقول له فيها " ما الذي يجبرني لتحمل كل هذا ، لقد كنت أترأس قبيلتي وإمارة القبائل ، ما الذي يجبرني لتحمل كل هذا سوى خيانة كوبيك".

ويقنع ارطغرل جون ألب بأن سعد الدين كوبيك خائن لدولته، ويتذكر جون ألب بأنه مدين لأرطغرل بحياته وأنه قد عفا عنه في الماضي، فيقوم بمساعدته وتهريبه.

وفي الجهة الأخرى ، ايدموش يواصل مهاجمة قبيلة الكاي لقتل السلطان لكن بامسي هناك وسيقوم بقتله لكن عبد الرحمن سيصاب بجراح خطرة في المعركة.

بدوره يلاحق اريس ماريا ، ويكشف خيانتها أمام حاكم بيلاجيك ، وتسجن على إثر ذلك.