تراند اليوم : حسام حبيب يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بمفاجأة رومانسية لعروسته شيرين ( فيديو)

القاهرة / الخليج 365

بعد أسبوع على احتفالهما بزواجهما، فأجأ المغني المصري حسام حبيب زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بخطوة رومنسية جداً خلال حفل غنائي في المغرب.

وفي التفاصيل، أوقف حبيب الحفل الغنائي لزوجته بعدما دخل على موسيقى زفة عروس على مسرح ميجاراما في الدار البيضاء بالمغرب.

وقد نشر حساب معجبي شيرين على انستغرام “sherine_lovers_” مشاهد من هذا الحفل، تظهر لحظة صعود حبيب إلى المسرح على أنغام زفة العروس، واللافت أنه قام بعدها بغمر شيرين وتقبيلها قبل أن يغادر لتقول الأخيرة للجمهور بعفوية “قمور قوي”.

“قمور قوي”.