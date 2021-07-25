تراند اليوم : الشمس أرخص علاج للاكتئاب .. معلومات مفاجئة

فلسطين - الخليج 365

اثبتت الدراسات ان التعرض اليومي لأشعة الشمس قد يكون سببا في شفاء العديد من الامراض بما في ذلك تحسين الحالة المزاجية والعمليات الكيميائية الحيوية في جسم الانسان .

تساعد أشعة الشمس على تحفيز هرمون السيروتونين الذي يشعرنا بالفرح والسعادة وايضا تلك الاشعة تمنحنا فيتامين د المهم لسلامة العظام وحمايتها من الكساح وهشاشة العظام ومحاربة نزلات البرد والتعب والأرق.

نجد ان الاشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تقل فيها فترات النهار معرضين بشكل اكبر لحلات الاكتئاب والأرق ونقص التغذية

من هنا يتوجب على كل شخص التمتع بدفئ الشمس بشكل يومي لمدة ثلاثون دقيقة وذلك بتعريض الوجة والذراعين والساقين .

وافضل الأوقات للتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة ومن الساعة الرابعة عصرا حتى السادسة مساء.