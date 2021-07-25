تراند اليوم : إذا كنت من هواة متابعة الأبراج,,,هذه الأكثر خبثاً,,, احذرها

غزة/ الخليج 365

بعض الأشخاص يتميّزون بطيبتهم، فيما يدفعك البعض الاخر للحذر منهم. والابراج تكشف خفايا وصفات كل برج ومنها يكون جيداً ومنها الاخر سيء، واليوم سنعدد لكم الابراج الخمسة الاكثر خبثاً.

برج العقرب: لا يعترف بالقيود، مولود هذا البرج مستعد للذهاب إلى ابعد الحدود إن اراد الانتقام من احدهم، كما انه ينتصر في معركته بكل مرة. كلمة سامحني لن تسمعها منه لانها لا تندرج ضمن القاموس الخاص به حتى وان كان المذنب. إذا اردت البقاء سالماً، ابتعد عن مولود العقرب خصوصاً اذا كان غاضباً او مصاباً بالخيبة.

برج السرطان: هو انسان عطوف بالاجمال لكنه يتحوّل الى الشخص الاكثر خبثاً وسوءاً عندما يتعرّض للخيانة او الجرح. لديه جانب يخفي فيه أفكارك المظلمة والسلبية، الامر الذي يجعل اسوأ الافكار تراوده للانتقام ولا يندم أبدا على فعلته. القسوة والبرودة تجعل الكثيرين يتفادونه او بالأحرى يتهربون منه.

برج الحوت: من الابراج الثلاثة الاكثر خبثاً وشراً، خصوصاً انه يتمتع بشخصية غير مستقرة ومتقلبة، فأحياناً يكون طيباً واحيان اخرى يكون خبيثاً. لديه حقد هائل يخبئه في باطنه، وهو كافي ليحوّل حياة بعض الأشخاص من حوله إلى جحيم حقيقي.

برج الجدي: مولود هذا البرج مغرور ونرجسي إلى ابعد الحدود. وعندما يتعلق الأمر بمصالحه ومشاعره الشخصية يتحوّل إلى شخص شرير وخبيث بلا رحمة ولا شفقة.

برج الجوزاء: مولود الجوزاء معروف بشخصيته المزدوجة ومزاجيته، لذلك هو قادر على أن يكون شخصاً كثير العطاء ولطيفاً إلى ابعد الحدود مع من حوله، ولكن اذا شعر أن هناك شخصاً ما يحاول الإساءة اليه فيتحوّل إلى شخص لا يطاق.