تراند اليوم : 10 فوائد صحية عجيبة لليانسون ... ستدهشك الفائدة التاسعة !

فلسطين - الخليج 365

اليانسون نبات عشبي حولي يعيش سنة واحد، له رائحة رائعة، يحتوي على فيتامينات كفيتامين بي وسي ومعادن البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والكبريت. وهو من أقدم التوابل، عرفه المصريون القدماء ثم عُرف في روما و أوروبا.

يستخدم اليانسون كنوع من المشروبات مثله مثل الشاي، ويستخدم في الطهي لاحتوائه على نكهة عالية، كما نجده يدخل في صناعة الكريمات والعطور ومعجون الأسنان.

أبرز استعمالاته :

1.مغلي اليانسون يعتبر مشروباً ساخناً يساعد على تهدئة الأعصاب والمساعدة على النوم، فيساعد من يعانون من الأرق في الليل على الحصول على ليلة هادئة ونوم مريح.

2 .يخفف من المغص سواءً للصغار أو للكبار.

3. طارد للبلغم، ويعالج سيلان الأنف والسعال ويخفف من أمراض الحلق والصدر ونزلات البرد والتهابات الشعب الهوائية والربو، وتساعد غرغرة الفم باليانسون مضافاً معه الشاي في علاج التهاب الحلق والبلعوم، كما ويعمل على تخفيف المخاط الموجود في الرئتين.

3. يخفف الصداع.

4. يدر الحليب للمرضعة، فعند تناول الأم مشروب اليانسون ثلاث مرات يومياً يساعد ذلك على در الحليب عندها.

5. طارد للغازات للصغار و للكبار، ويخفف من انتفاخ البطن والاضطرابات المعوية، و يعالج الإسهال والقيء، ويحسن الشهية.

6. عند تسخينه يساعد في إدرار البول.

7. يساعد على تخفيف الآلام الدورة الشهرية عند النساء وتنظيمها.

8. يقضي على البكتيريا و الفطريات و الفيروسات.

9. قاتل للحشرات الصغيرة كالقمل ، كما ويستعمل في علاج الجرب.

10. يحارب رائحة الفم الكريهة ويقضي على التهابات الفم.

و يجب الانتباه والحذر من غلي اليانسون كثيراً؛ لأن ذلك يفقده خصائصه، كما يفضل أن نخزنَّ اليانسون في علبةٍ مغلقةٍ بطريقةٍ محكمةٍ للحفاظِ على نكهةِ اليانسونِ ورائحتهِ الزكيةِ.