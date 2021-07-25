تراند اليوم : شاهد صور الكنج محمد منير داخل غرفة المستشفى بعد عمليه جراحية

مصر - الخليج 365

نشر أحد الأصدقاء المقربين من الكينج محمد منير، ويدعى محمد عبد المجيد صورا على صفحته الشخصية بالفيس بوك للكينج بعد إجرائه جراحة ناجحة.

وكتب معلقا على الصور : "ها هو منير المعجون بتراب مصر والمحب لشعبها فى فترة النقاهة".

يذكر أن الكينج محمد منير حاليا بالمستشفى ، وسيخرج بعد يومين، حسبما أكد له الطبيب المعالج، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة.

وكان الكينج قد أحيا قبل أسابيع حفلاً غنائياً كبيرًا بالأقصر في ختام فعاليات الأقصر عاصمة للثقافة العربية، حضره الآلاف من جمهوره ومحبيه، كما أنه كان قبل دخوله المستشفى كان يقوم بالإعداد لألبومه القادم الذي اختار عددا من كلماته، وسيعيد تقديم أغاني أخرى من التراث سيكشف عنها قريبا .