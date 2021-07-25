تراند اليوم : بعض الوصفات الطبيعية المنزلية لعلاج الصداع المفاجىء

فلسطين - الخليج 365

إذا تعرضت لصداع مفاجىء، يمكنك الإستعانة ببعض العلاجات الطبيعية التي لا تحتاج سوى لـ3 دقائق فقط لتحضيرها في المنزل، وهي تمتاز بفعاليتها منذ أول إحساس بالألم.

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر الذي يستخدم في الطبخ له تأثير مسكن على الصداع النصفي والألم في المنطقة بفضل مادة الـ"كابسين" التي يحتوي عليها. بطبيعة الحال، إذا كنت تصابين بالصداع كثيرا، يمكنك إضافة الفلفل الأحمر الحار إلى الطعام. ولكن في حالة الأزمة، إليك هذه الوصفة:

الوصفة المنزلية: خففي ملعقة صغيرة من الفلفل الحار في كوب من الماء الدافئ. اخلطي جيدا لكي لا يظل الفلفل في قاع الكأس وضعي قطعة من القطن في هذا المحلول مع الحرص على أن تكون مبللة جيدا بالفلفل وضعيها في فتحات الأنف، إلى أن تشعري بالحرارة. العلاج ليس لطيفاً ولكنه يسمح بالتخلص من الصداع.

إستنشقي خل التفاح

خل التفاح هو علاج قديم له العديد من الخصائص المفيدة للصحة بفضل محتواه العالي من الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت وخاصة البوتاسيوم. ولكن ما يهمنا بشكل خاص هو تأثيره المسكن على الصداع والصداع النصفي الخفيف.