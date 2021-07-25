تراند اليوم : الحلقة 115 قيامة ارطغرل 115 :: ارطغرل 115 موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 115 مترجمة كاملة

متابعات/الخليج 365/ ارطغرل 115 الحلقة 115 التي ستحدد مصير ارطغرل وحياة سعد الدين كوبيك، مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 115 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 24 الثالثة والعشرون Diriliş Ertuğrul 115. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 115 مترجم من الجزء 4 يحكي عن قبيلة قايي،وبث موقع النور حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 115 الموسم الرابع كل يوم أربعاء الساعة الثامنة مساءاً، ويواصل مسلسل ارطغرل الحلقة 115 تفاصيل أحداث فترة حياة الغازي ارطغرل وصراع ارطغرل مع الخونة والجواسيس والصليبين والمغول ،وفي أحداث مسلسل قيامة ارطغرل يهرب جون الب ارطغرل من قبضة سعد الدين كوبيك، بعدما تحقق من صدق كلمات ارطغرل بان سعد الدين خائن للدولة ،وتذكره بأنه مدين للغازي ارطغرل بحياته، وأن ارطغرل عفا عنه في معركة الغابة.

وبعد تهريب ارطغرل يتواجه ارطغرل مع سعد الدين كوبيك وتنشب معركة كلامية بين الطرفين تتلوها معركة بالسيوف تنتهي بانتصار ارطغرل.

قصة مسلسل قيامة أرطفرل

تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي أرطغرل بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين وهو ووالدعثمان الاول أحدي موئسسين الدولة العثمانية ويلعب دورة الممثل التركي “انجين التان دوزباتان”، احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الاول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014 ولايزال الموسم الرابع يعرض علي قناة تي ار تي ون التركية وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان،إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان ، سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، عثمان سويكوت ، محمد شفيق ، هانديه شوباشي ،جنكيز جوشكون،نور الدين سونميز.

ملخص أحداث الحلقة 115 من قيامة أرطغرل

يتسلل ايدغموش إلى قبيلة الكاي بأمر من سعد الدين كوبيك ويهاجمها. ويأمره بتمرير السيف على جميع أفراد القبيلة،وخلال المعركة يصاب عبد الرحمن بجروح ، ويقتل فيها ايدغموش على يد بامسي. ارطغرل يقع في كمين سعد الدين كوبيك اثناء تسلله لخيمة كوبيك إلا أنه يصدم بوجود جون الب ويتم اسره وتعذيبه. يصرخ ارطغرل بوجه جون الب اثناء حرقه من قبل سعد الدين بان كوبيك خائن وانه كان قادراً على ان يبقى أميراً للقبائل دون التدخل لانقاذ الدولة. تارخياً ،أرسل السلطان غلاما إلى سيواس، عند "قراجة" أمير الحرس، ليخبره بأفعال كوبيك وبجرأته، وأن يأتي إليه بأسرع ما يمكن للمبادرة بتدارك أمره.فقدم "قراجة" في صحبة الغلام إلى حضرة السلطان، ثم أرسل الغلام إلى السلطان ﻹعلامه بقدومه وتباطأ عن السلطان. ثم نزل فجأة في المساء بمنزل سعد الدين كوبيك، ولم بكن كوبيك يخشى أحدا سواه، فلما رآه سأله: "هل وصلت إلى خدمة سلطان العالم؟".فأجاب قراجة: "كيف يتسنى لي أن أذهب إلى خدمة السلطان، وأحسب نفسي من المقربين إليه دون إذن من ملك اﻷمراء، إنني أَعُدّ جانب ملك الأمراء المعظم هو المعاذ والملاذ".نفخ قراجة بالأكاذيب والأباطيل في كوبيك، فلما اطمأنّ جهته،أمر فأقيم مجلس للأنس والطرب، وأنعم عليه تلك الليلة بأنعام وفيرة. وفي الصباح أخذه معه إلى حضرة السلطنة، فدخل هو أولا وأعلن عن مقدمه، ثم أدخله وأوصله إلى أن قبل يد السلطان.وبعد ذلك اتفق أمير المجلس مع السلطان على أنه إذا ما حضر كوبيك مجلس الأنس، يدفع السلطان الأنخاب ﻷمير الحرس فيحتسيها، ويستأذن في الخروج بحجة الرغبة في التبول، ويكون مع رفاقه مترصدين خروج كوبيك، فإذا خرج اعملوا فيه السيف وخلصوا العالم من بلائه.فشرب أمير الحرس الأنخاب، وجلس في الدهليز يترصد خروجه، فلما خرج كوبيك نهض واقفا احتراما له، فلما مر من أمامه أراد ان يضربه على قفاه بالعصا، فسقط العصا على كتفه، فأمسك برقبة أمير الحرس فسحب "طغان" أمير العلم سيفه وجرى خلف كوبيك فجرحه، فألقى بنفسه خوفا على حياته في شرابخانة السلطان.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الرابع