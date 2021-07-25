تراند اليوم : مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 115 مترجم كاملة موقع النور ارطغرل 115 :: مقتل ايدغموش وجون ألب يهرب أرطغرل

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 115 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 24 الرابعة والعشرون Diriliş Ertuğrul 115. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 115 مترجم من الجزء 4، وتزداد أحداث مسلسل قيامة ارطغرل تشويقاً وإثارة مع أسر سعد الدين كوبيك للغازي ارطغرل أثناء محاولة قتله، ففي الحلقة 115 المتوقع أن تكسر ترينغ المشاهدات، يضطر ارطغرل للاستسلام لجنود جون ألب بعد إنصدامه بوجود ألب في خيمة كوبيك، وتعرض ارطغرل للحرق بالنار من قبل سعد الدين كوبيك.

وفي أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 115 تنشب معركة شرسة بمعقل قبيلة الكاي بين رجال أرطغرل ورجال سعد الدين كوبيك تنتهي بإصابة عبد الرحمن ومقتل إيدغموش مساعد جون ألب.

ويتابع مسلسل قيامة ارطغرل في الحلقة 115 صراعات «أرطغرل» مع منافسيه في قبيلته، والخيانات التي واجهها، والجواسيس التي عانت القبيلة منهم، واختراق الأعداء والخصوم لهم، وكيف تعامل مع هذه التحديات.،و هجرات قبائل الترك من حدود الصين وشمال فارس إلى شمال الشام، طلبا للرزق تارة، وهروبا من الأخطار تارة أخرى، في الوقت الذي كانت فيه الخلافة الإسلامية في أضعف حالاتها.

ويُعد مسلسل قيامة ارطغرل من المسلسلات التركية التاريخية المميزة والذي يتحدث عن حياة الغازل ارطغرل والذي ينتمي إلى قبيلة قايي وهو مسلسل تاريخي درامي تدور أحداثه بين ولاية حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، وهو زمن الصراعات القوية بين الإمبراطوريات والممالك في المنطقة وأبرزها المغول، ووجود قبائل التركمان.

وفي ذلك الوقت كان المسلمين يعانون من مشاكل كثيرة وصراعات داخلية وضعف الخلافة العباسية والتي كانت بمثابة الملجأ الآمن للمسلمين في العالم، وكان هذا العالم ينتظر قائد صلب وقوي حتى ظهر أرطغرل.

وهو والد المؤسس الأول للدولة العثمانية فبدأ أرطغرل بالبحث عن مكان يأوي به قبيلته التي كانت مشردة وإنهاء تنقلاتهم من مكان إلى مكان، فأراد أن يستقر بهم في مكان آمن بعيداً عن الصراعات والمشاكل، وتحدى أرطغرل كل تِلك الصراعات والمصاعب ليحمي قبيلته وإنتصر على كافة هذه المعوقات.