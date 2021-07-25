تراند اليوم : بالفيديو: عساف يختتم المؤتمر الأول لدعم اقتصاد القدس في إسطنبول

الخليج 365/

شارك الفنان الفلسطيني الشاب "محمد عساف" في حفل ختام المؤتمر الأول لدعم و تمكين اقتصاد القدس، و الذي أقيم في أسطنبول التركية، يوم السبت الماضي.

و حرص عساف على تقديم مجموعة من أجمل الأغنيات التي تُعبّر عن حب الوطن، بداية من "علّي الكوفية"، "منتصب القامة أمشي"، و "الأرض بتتكلم عربي"، في حفل ختام المؤتمر، الذي استمر لمدة 3 أيام، بمشاركة العشرات من رجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين بأكثر من 28 دولة.

و كان اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي، قد أعلن عن إقامة المؤتمر ردًا على القرار الأمريكي بنقل سفارة واشنطن إلى القدس، و دعمًا للقدس عاصمة لدولة فلسطين، في ظل التحديات التي تواجهها.

و على جانب آخر، قام عساف بجولة عمل في لبنان، بدأت بزيارة استديو الفنان الشامل "مروان خوري"، بينما شهدت بيروت على لقاء أصدقاء النجاح، حيث اجتمع بالشاعر أحمد ماضي، و الفنان زياد برجي، و المايسترو يعقوب الأطرش.

علمًا بأن عساف تعاون مع ماضي و برجي في 3 أغنيات و هم: "فلي بلا ما تحكي"، "تعا نقعد"، و "لوين بروح" التي تم تصويرها على طريقة الفيديوكليب، بالإضافة إلى "بزعل على مين" في ألبومه الثاني.

يُذكر أن عساف يستعد لإطلاق عمل غنائي جديد قبل شهر رمضان الكريم، يعود فيه إلى اللون الفلسطيني، بينما يعمل على تقديم أغنيات جديدة باللهجة الخليجية و اللبنانية، و خاصة بعد النجاح الذي حققه في ديو Roll With It، مع النجم العالمي مساري، و الذي يواصل حصد ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب للفيديوهات العالمي.