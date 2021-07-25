تراند اليوم : طرق لتجنب تشققات البطن خلال فترة الحمل

غزة/ الخليج 365

تسبب الحمل في عدة تغيرات بجسم المرأة، ومن ضمنها ظهور تشققات وعلامات في البطن، مما يشكل مصدر إزعاج لها. تعرفي على طرق الوقاية من هذه التشققات وكيفية علاجها إذا ظهرت.

طرق تقليل الخطوط في البطن خلال الحمل

تشققات في البطن وخطوط فاتحة أو داكنة اللون، إنه أمر مزعج للكثير من النساء الحوامل، وخاصةً أنها غالباً ما تستمر ما بعد الولادة، فما هي أسباب هذه الخطوط؟ وكيف يمكن الوقاية منها وعلاجها؟

أسباب تشققات البطن

نتيجة التمدد الذي يحدث في البطن خلال الحمل بهدف فسح المجال للجنين مع كبره بالحجم، يصاب الجلد بالتشققات التي تكون مصحوبة بحكة.

إليك أبرز أسباب تشققات البطن خلال الحمل:

الزيادة في وزن الحامل: حيث تتمزق الخيوط داخل نسيج الجلد، وبالتالي تؤدي إلى ظهور هذه التشققات في البطن.

التغيرات الهرمونية في الجسم: فخلال فترة الحمل تحدث العديد من التغيرات في هرمونات المرأة، وبالتالي يتأثر جلدها ويصبح أكثر حساسية وعرضة لظهور الخطوط، وخاصةً في منطقة البطن.

العوامل الوراثية: تزداد فرص ظهور التشققات والعلامات في بطن الحامل في حال تعرضت لها الأم أو الجدة، وبالتالي تختلف نسبة ظهورها من إمرأة لأخرى.

طرق الوقاية من تشققات وخطوط البطن

حتى تتجنبي ظهور علامات التمدد على البطن خلال الحمل، أو زيادة إنتشارها، قومي بإتباع هذه النصائح:

شرب كميات مناسبة من الماء: فلا تقل الحصة اليومية عن 8 أكواب ماء، وذلك للحفاظ على نضارة البشرة ورطوبتها وعدم جفاف الجلد الذي يزيد من فرص تشققه.

تدليك البطن بالزيت: سواء زيت الزيتون أو زيت اللوز، وذلك منذ الشهر الثامن أو بداية الشهر التاسع من الحمل على الأكثر، فهذا الزيت يحافظ على مرونتها ويخفف ظهور هذه الخطوط، ويساعد في تغذية الجلد.

وبعد تدليك البطن بالزيت، أتركيه على البطن لمدة 30 دقيقة على البطن، ويفضل تطبيق هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً.

تناول الأطعمة الصحية: والغنية بالفيتامينات التي تساهم في الحفاظ على الجلد والبشرة، وخاصةً التي تحتوي على فيتامين سي، وذلك من خلال التركيز على تناول الخضراوات والفاكهة.

طرق علاج تشققات البطن خلال الحمل

في حالة ظهور التشققات باللون الوردي أو البنفسجي، فتزداد فرص علاجها، ولذلك يجب البدء في علاجها قبل أن تتحول للون الأبيض. تعرفي على أهم الطرق الطبيعية لعلاج هذه التشققات:

عصير البطاطا: يساهم عصير البطاطا في ترميم خلايا الجلد بفضل المعادن والفيتامينات الموجودة فيه، ويمكن تدليك مناطق الخطوط في البطن بشرائح البطاطس، ثم أتركي خلاصتها على هذه المناطق حتى تجف، وإغسليها بماء فاتر.

زبدة الكاكاو: تساعد زبدة الكاكاو في علاج علامات التمدد بالبطن، ويتم وضع هذه الزبدة على تشققات البطن مرة أو مرتين يومياً، ومع الوقت ستقل هذه العلامات تدريجياً.

زيت جوز الهند: لهذا الزيت فعالية في التخلص من الخطوط البيضاء، ويفضل دهن البطن به وتركها ليلاً أثناء النوم، ثم غسلها في الصباح.

وصفة العسل والحليب: إمزجي كوب من الحليب، ملعقة عسل، وقليل من ماء الورد، وضعي المزيج على مناطق تمدد الجلد وأتركيه لمدة 20 دقيقة ثم إغسليها بماء فاتر وصابون لا يحتوي على مواد كيميائية.

وصفة الجلسرين والليمون: قومي بمزج مقادير متساوية من الجلسرين والليمون وقليل من ماء الورد، ثم طبقي المزيج على البطن لتقليل ظهور هذه الخطوط.