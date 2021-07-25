تراند اليوم : هاني رمزي يكشف عن الوصفة السحرية لانقاص الوزن

القاهرة/ الخليج 365

كشف الفنان المصري هاني رمزي، إنه عانى كثيرًا لفقدان جزء من وزنه، حتى وصل إلى وزنه الحالي، الذي كان يحلم به. وأضاف “رمزي” خلال لقائه الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، أنه فقد 22 كيلو من وزنه، عن طريق الرياضة والريجيم، مشيرًا إلى أنه ظل يذهب إلى الجيم لمدة ساعتين يوميا على الأقل، وفكر في إجراء عملية ليفقد جزءًا من وزنه، لكن البعض خوّفه من الأمر، فلجأ للرياضة وعمل نظام غذائي.

ونشر موقع نورت أن النجم هاني رمزي، والفنانة اللبنانية مايا نصري قد حلا ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” للحديث عن كواليس فيلمهما الجديد “قسطي بيوجعني”، والذي تم طرحه مؤخرًا بدور العرض السينمائي