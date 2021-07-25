تراند اليوم : مشاري العفاسي يوضح سبب وصف “حماس” بالإخونجية الخائنين

غزة - الخليج 365

أثار وصف القارئ والمنشد الإسلامي، مشاري بن راشد العفاسي، لحركة حماس بـ ” الإخونجية الخائنين”، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تعليقًا على بيان أصدرته حركة حماس حول الضربات العسكرية الجوية التي وجهتها دول (أمريكا، بريطانيا وفرنسا) ضد أهداف محددة تتبع النظام السوري.

وغرّد “العفاسي” عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: الحمدلله الذي كشف الإخونجية الخائنين ، فحالهم لا يخفى الا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال ، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر ، أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ متمسكين.

وأرفق “العفاسي” في تدوينته صورة من تغريدة لحركة حماس تدين فيها الضربات العسكرية على أهداف في سوريا، وصورة أخرى من تقرير خبري عن إعلان حماس استعدادها لإعادة العلاقات مع النظام السوري.

وكانت حركة حماس قد أدانت الضربة التي وجهتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا لمواقع تابعة للنظام السوري، بعد شنه هجوم كيماوي في قرية “دوما”.