تراند اليوم : #حجابي_به_تحلو_حياتي تثير جدلا في الكويت .. شاهد

الكويت - الخليج 365

أثارت لافتة اعلانات كتب عليها "حجابي به تحلو حياتي" جدلا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت.

وظهرت العبارة التي نشرت على اللافتة في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الكويت وورد عليها أكثر من 100 ألف تغريدة على مدار الأيام الثلاث الماضية.

وقال صلاح أبا الخيل مدير الإعلام الديني بوزارة الأوقاف الكويتية وهي المسؤولة عن حملة "حجابي به تحلو حياتي لصحيفة الخليج أونلاين: "الحملة جاءت "توافقاً مع سياسة الوزارة واستراتيجيّتها الرامية إلى تعزيز كل ما من شأنه ترسيخ القيم الأخلاقية والعادات الكويتية الأصيلة".

وانقسمت آراء المغردين تجاه المبادرة التي قامت بها وزارة الأوقاف، وذلك بعد أن غردت النائبة البرلمانية صفاء الهاشم لتعلن عن رفضها للافتة.



وأيد عدد كبير من المغردين المبادرة الحكومية









بينما كتب آخر: "يا معشر الذكور هذا القرار يخص المرأة وحدها هي تقرر تحلو ولا لا، أنت اهتم بلحيتك."