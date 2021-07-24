تراند اليوم : تغريدة طريفة لشاب مصري بشأن احتجاجات الأردن تجتاح "تويتر"

دبي ( الإمارات العربية المتحدة ) الخليج 365

أثارت تغريدة طريفة لشاب مصري عبر موقع "تويتر" يستفسر فيها عما يجري من احتجاجات في محيط المقر الحكومي بالعاصمة عمّان ومدن أخرى، ومحاولة آلاف المحتجين الوصول الى منطقة "الدوار الرابع" تفاعلا كبيرا مع تغريدته

فقد كتب شاب يدعى "يونس" عبر حسابه على تويتر يسأل الأردنيين عن المقصود بعبارة "الدوار الرابع" والتي ظنّ بداية أنها "الدور الرابع" أي الطابق الرابع.

بعد ذلك، قام عدد من المغردين بإيضاح المسألة للشاب، بأن الاحتجاج في منطقة "الدوار الرابع" قرب مقر رئاسة الوزراء، لتنتشر قصته بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الشاب المصري وبعد أن تلقى عدداً هائلاً من التعليقات، عاد ليعلق بشكل طريف، قائلاً: "يا نهار جهل وانا اللي فاكركوا بتتظاهروا في عمارة .. اسف يا جدعان .. ربنا معاكوا وينصركوا يااارب .. احنا كمان البنزين هيغلي عندنا بس احنا حرفيا هنقعد في الدور الرابع كل واحد علي سريره."

(CNN)