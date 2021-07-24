تراند اليوم : هل "رامز تحت الصفر" حقيقي أم تمثيل؟ إلهام الفضالة تكشف الحقيقة

كشفت الممثلة الخليجية إلهام الفضالة حقيقة مقلب رامز جلال الذي يقدمه هذا العام في برنامج "رامز تحت الصفر" على قناة "mbc مصر".

وقالت إلهام الفضالة إن برنامج "رامز تحت الصفر"، حقيقي ولا توجد به حلقات مفبركة، وأن البرنامج يتسم بالمصداقية التامة.

وأضافت أنها كانت ستقع ضحية للبرنامج هذا العام بعدما تلقت اتصالا هاتفيا من إدارة البرنامج في مصر لحلولها ضيفة على برنامج للترويج لكأس العالم في موسكو أو أوكرانيا، ووافقت بالفعل، وخلال وجودها في تركيا علمت بالصدفة أن برنامج رامز جلال سيتم تصويره في روسيا.

اتصلت بإدارة البرنامج حتى تتأكد أن البرنامج الذي ستحل ضيفته في إحدى الحلقات برنامج لا يتبع رامز جلال، وهو ما أكدته إدارة برنامج رامز أنه ليس له علاقة بالمقالب لأن ترويج لكأس العالم ووصول مصر للمونديال، وبعد وقت قصير طلبت من زوجها الاعتذار عن عدم المشاركة.

وأضافت أن ما دفعها لقول ذلك هو التعليقات التي جاءت عقب عرض حلقة الكويتية هنادي الكندري بأنها مفبركة، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها وتؤكد أن البرنامج حقيقي وليس مزيفا كما يشاع، وأن النجوم لا يعرفون أبدا بالمقلب قبل مشاركتهم به.