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تراند اليوم : شاهد - طريقة عمل الكحك الناعم وصفة نجلاء الشرشابى على قد الإيد

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يعتبر الكعك من أبرز طقوس عيد الفطر المبارك، حيث تشرع العديد من ربات البيوت لصناعة الكعك في المنزل، بينما يفضل البعض الآخر شرائه جاهزا، لكننا اليوم نعرض لكم طريقة اعداد الكعك بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي وهي كالتالي :-

المقادير
كيلو دقيق

 3 كوب سمنه 

 سمسم  

سكر بودره

 ذرة ملح  

ثلاثة أرباع كوب

لبن دافىء  

ملعقة كبيرة خميرة فوريه  

ملعقة كبيرة رائحة كحك  

عين جمل  

ملبن  

سكر بودره 

طريقة التحضير
* إخلطى الدقيق مع الملح والسكر البوردة والخميرة ورائحة الكحك

* سيحى السمن وأضيفيه للدقيق مع اللبن والماء وقلبى المكونات

* قطعى العجينة لشكل كرات وإنقشيها 

* إحشى بعض الكحك بقطع الملبن أو عين الجمل

* رصيه فى صوانى إتركيه لمدة ساعة ليتخمر

* إدخليه الفرن حتى النضج وبعد أن يبرد رشيه بالسكر البودرة وقدميه

 

شاهد بالفيديو نجلاء الشرشابى - على قد الإيد

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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