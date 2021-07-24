تراند اليوم : هل معجون الاسنان يبطل الصيام ويوجب القضاء ؟!

ينتاب الكثير من الصائمين الشك في حكم استخدام معجون الاسنان في نهار رمضان، حيث يتسائل الكثيرين هل معجون الاسنان يبطل الصيام ويوجب القضاء ؟!

رد الشيخ والداعية محمد الماجد:



«لا ضرر في استخدام المعجون، لتغيير رائحة الفم في نهار رمضان، ولكن إذا تم بلع بعض الماء أو المعجون بقصد فقد تم إفساد الصوم، أما إذا دخل قليل من الماء بدون عمد فلا يفسد ذلك الصوم، ومن الأفضل أن يستخدم الصائم السواك؛ فهو يطيب رائحة الفم، ومن سنن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: « لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ» وهو أمر محبب، ويفضل استبدال المعجون بالسواك، وهناك من يتمسك بعدم تغيير رائحة الفم في نهار رمضان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ»، والمقصود بخلوف هنا تغير رائحة فم الصائم، إذا خلت معدته من الطعام، ولكن لا يفسد المعجون الصوم، ولا يعد من مبطلاته».