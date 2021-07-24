تراند اليوم : السجده في القران هل هي واجبه .. ماذ يقال في السجدة ؟

السجده في القران هل هي واجبه، من الاسئلة التي يسالها الكثير من الاشخاص اثناء قرائتهم القران، حيث يحاولون التعرف على وجوب السجدة اثناء تلاوة القران ام يمكن الاكتفاء بالتلاوة فقط، هذا الامر الذي جعل الكثير من الاشخاص يبحثون على الانترنت عن حكم السجدة في القران هل هي واجبه ام لا، وهي ما سوف نتعرف عليه في هذا الموضوع، لكي نتعرف على ما يقوله اهل العلم والاختصاص من شيوخ وعلماء المسلمين حول السجده في القران هل هي واجبه، لذا سنقدم لكم الصافي من الكلام تابعوا .

السجده في القران هل هي واجبه

وقد بحثنا في ما قاله ائمة المسلمين وشيوخ العلم حول الحكم الشرعي لسجدة التلاوة في القران الكريم هل هي واجبة ام لا، ويقولون ان سجود التلاوة” سُنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فإذا مرَّ الإنسان بآية سجدة فليسجد سواء كان يقرأ في المصحف، أو عن ظهر قلب، أو في الصلاة، أو خارج الصلاة.وأما السُنة المؤكدة فلا تجب ولا يأثم الإنسان بتركها؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة التي في (سورة النحل) على المنبر، فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخـرى فلم يسجد، ثم قال: “إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء”، وذلك بحضور الصحابة رضي الله عنهم.