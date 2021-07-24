تراند اليوم : نتائج الصف السادس الابتدائي 2018 الدور الاول : نتائج السادس الابتدائي في الرصافة الثانية والثالثة والانبار والبصرة ودهوك

ننشر لكم نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية ، نتائج السادس الابتدائي نقدمها لكم اليوم بعد أن أتمّ الطُلاب والطالبات تقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني أي الدور الثاني للعام 2018 في مُعظم الدول العربية، ومنها العِراق، وباشرت وزارة التربية والتعليم والمديريات الفرعية لكل محافظة في نشر النتائج بعدما إنتهت عمليات تصحيح اوراق الامتحانات النهائية للدور الثاني.

وقد أعلنت النتائج في بعض المحافظات فيما لم تنهِ الوزارة بعد من تصحيح الامتحانات في محافظات الرصافة الثانية والرصافة الثالثة والكرخ الاولى والكرخ الثانية، ومحافظة دهوك ومحافظة كركوك، ومحافظة ميسان ومحافظة صلاح الدين، ومحافظة ذي قار ومحافظة القادسية، ومحافظات النجف والبصرة والأنبار.

فيما أكدت الوزارة أنها بصدد إعلان نتائج الصف السادس لهذه المحافظات حين الانتهاء من تصحيح ورصد النتائج، والتي سيتم إدراجها فيما بعد على موقع وزارة التربية والتعليم، بحيث تُمكن الطالب من معرفة نتيجته من خلال ادخال رقم الجلوس الخاص به، تابعونا على موقع المشرق سنوافيكم بروابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2018 في الاسفل.

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