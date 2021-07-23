تراند اليوم : بعد احتجازها لـحيازتها المخدرات.. هروب قطة من سجن شديد الحراسة

وكالات/ الخليج 365

إستطاعت هرة محتجزة في أحد سجون سريلانكا شديد الحراسة الهروب منه بعد أن تم القبض عليها ومعها هيروين وبطاقتا هواتف خلوية.

ووفقاً لمسؤول بالشرطة، فإنه تم رصد القطة من قبل مسؤولي إستخبارات سجن ويليكادا شديد الحراسة.

وأضاف أنه تم العثور على ما يقرب من جرامين من الهيروين وبطاقتي SIM وشريحة ذاكرة في كيس بلاستيكي صغير مربوط حول عنق القطة.

وكان المحققون يأملون أن تقودهم القطة إلى وكر المهربين، لكنها هربت من غرفة السجن عبر السياج عندما جاء الحراس لإطعامها.

ولم يصدر تعليق فوري من سلطات السجن، ومع ذلك، ذكرت «ياهو نيوز» أن الشرطة لن تبحث عن القطة.

وكان السجن أفاد عن زيادة في حوادث إلقاء الناس المخدرات والهواتف الجوالة وشواحن الهواتف فوق جدرانه في الأسابيع الأخيرة.