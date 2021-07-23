تراند اليوم : تنسيق معهد العاشر من رمضان 2020

تنسيق معهد العاشر من رمضان 2020 ، الأن نتيجة تنسيق معهد العاشر من رمضان 2020 معهد العاشر من رمضان هو احد المعاهد الخاصة التي تم انشائها بهدف تدريس علوم الهندسة والحاسوب ويحتوي معهد العاشر من رمضان على ثلاث شعب كل منها مقسم لاقسام وهم شعبة الهندسة وشعبة علوم الحاسب الالي وشعبة ادارة الاعمال ويحتوي المعهد على مجموعة واسعة من الاقسام في كل الفروع.

الأقسام الهندسية

■ قسم العلوم الأساسية

■ قسم الهندسة الطبية

■ قسم الهندسة الكهربية و الحاسبات

■ قسم الهندسة الكيميائية

■ قسم الهندسة المدنية

■ قسم الهندسة المعمارية

■ قسم الهندسة الميكانيكية-عام

■ قسم الهندسة الميكانيكية-ميكاترونكس

■ قسم الهندسة النسيجية

قسم إدارة الأعمال التكنولوجية و المعلومات(English)

■ شعبة إدارة تسويق

■ شعبة إدارة نظم معلومات

■ شعبة إقتصاد

■ شعبة محاسبة

■ نظم معلومات

قسم إدارة الأعمال التكنولوجية و المعلومات(عربى)

■ شعبة نظم معلومات

■ شعبة إدارة تسويق

■ شعبة إقتصاد

■ شعبة محاسبة

قسم علوم الحاسب

■ شعبة شبكات الحاسب

■ شعبة علوم الحاسب

■ شعبة نظم المعلومات

1- هل خريج المعهد يصبح عضوا فى النقابات العامه المصريه؟

نعم خريج المعهد من الاقسام الهندسيه يصبح عضوا فى النقابة العامة للمهندسين, والخريج من أقسام ادارة الاعمال يصبح عضوا فى النقابات العامة للتجاريين.

2- ما هى مده الدراسه فى المعهد ؟

الحد الادنى خمس سنوات للاقسام الهندسيه واربع سنوات للاقسام الاخرى (علوم حاسب – ادارة اعمال).

3- ماذا يحدث اذا رسبت فى احدى المقررات الدراسيه ؟

تقوم بتسجيل هذا المقرر مره اخرى ودراسته فى مجموعه عاديه.

4- ماذا يحدث اذا شعرت ان هناك خطأ فى نتيجتك الشخصيه ؟

يمكنك تقديم طلب لمراجعه نتيجتك.

5- كيف يتم التقدم للمعهد ؟

القبول بالمعهد يكون عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعهد بوزارة التعليم العالي وذلك عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية WWW.TANSIK.EGYPT.GOV.EG وذلك عن طريق اتباع الخطوات الواردة بالموقع صفحة شئون الطلاب.

6- كيف يتقدم الطلبه حمله الشهادات المعادله حديثا والشهادات الازهريه الحديثه ؟

القبول بالمعهد يكون عن طريق التقدم بإصول أوراق ملفه الى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي بالمقر الرئيسى بجامعة القاهرة بجوار مستشفى بولاق مشتملاً على : أصل المؤهل الدراسي معتمد وموثق–أصل شهادة ميلاد الرقم القومي – نموذج 2 جند للطلاب المصريين الذكور – عدد 6 صور شخصية 4 X 6 - عدد 2 صورة من جواز السفر

7- كيف يتقدم الطلبه الوافدين ؟

القبول بالمعهد يكون عن طريق التقدم بإصول أوراق ملفه الى ( ادارة الوافدين ) الأدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى بمقرها التالى : 2 شارع ضريح سعد زغلول متفرع من شارع القصر العينى بالقاهرة.

8- هل يوجد سكن جامعى للطلبه المغتربين ؟

نعم, يوجد مدينه جامعيه متكامله للطلبه الراغبين فى السكن بها لمعلومات اكثر ارجو الرجوع الى الصفحه الخاصه بالمدينه الجامعيه بالموقع.

9- وسائل النقل من والى المعهد ؟

يوجد بالمعهد وحده لاداره النقل بجميع الخطوط لنقل الطلاب واعضاء هيئه التدريس من والى المعهد وذلك من اماكن تجمع محدده.

10- هل يؤمن المعهد على الطلبه ؟

نعم, يؤمن المعهد على الطلبة ضد الحوادث التي قد تحدث أثناء القيام بالجزء العملي في الورش والمعامل. ويمتد هذا التأمين ليشمل حوادث الطريق التي تقع أثناء انتقال الطالب من المعهد إلى منزله.

11- هل يوفر المعهد الرعايه الطبيه ؟

نعم, يوفر المعهد بمقره عيادات طبيه مجهزه للرعايه الطبيه الكامله للطلبه واعضاء هيئه التدريس والعاملين به.

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