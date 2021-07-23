تراند اليوم : نتائج الصف التاسع حسب الاسم : علامات الصف التاسع moed gov sy نتائج الصف التاسع رابط نتائج التاسع ٢٠٢٠حسب الاسم

نتائج الصف التاسع حسب الاسم moed gov sy نتائج الصف التاسع تحميل وتنزيل نتائج التاسع ٢٠٢٠حسب الاسم رابط نتائج التاسع حسب المدرسة رابط نتائج التعليم الاساسي في سريا للسنة الدراسية 2019/2020 للاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال رقم الاكتتاب والاسم سندرجه لكم متابعينا الاعزاء من خلال موقعنا لتتمكنوا من معرفة النتائج باسرع وقت ممكن وطريقة الاستعلام عن نتائج التعليم الاساسي عر موقع وزارة التعليم بسوريا.

اعلنت وزارة التربية والتعليم بسوريا عن الانتهاء من تصحيح وتدقيق اوراق اختبارات نهاية العام والتي بلغ طلابها بكافة المراحل التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية قرابة 281 ألف طالب وطالبة بكافة المحافظات ويمكن للطلاب جميعا من الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الوزارة والرابط المدرج .

اولا بعد الدخول على رابط الاستعلام بوزارة التعليم سوريا الخدمات الالكترونية.يحدد المستولى الدراسي تعليم أساسي.من ثم يختار المحافظة التي تنتمي اليها المدرسة.ادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب. من ثم ابدأ البحث فتظهر نتيجة الطالب.

رابط نتائج التعليم الاساسي الصف التاسع :

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/