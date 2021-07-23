تراند اليوم : سوريانا التعليمية نتائج التاسع  .. نتائج التاسع عبر سوريانا التعليمية حسب المدرسة

سوريانا التعليمية نتائج التاسع نتائج التاسع عبر سوريانا التعليمية في سوريا حسب المدرسة PDF نتائج تاسع حسب المدرسة ، حيث أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2019-2020.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن عدد المتقدمين إلى شهادة التعليم الأساسي دورة 2020 بلغ 287814 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 197580 بنسبة نجاح 65ر68 بالمئة بينما كانت في دورة العام الماضي 37ر67 بالمئة في حين بلغ عدد المتقدمين إلى الإعدادية الشرعية 4462 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 4015 بنسبة نجاح 98ر89 بالمئة بينما كانت دورة العام الماضي 19ر84 بالمئة.

وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على العلامة التامة 3100 درجة في شهادة التعليم الأساسي 58 تلميذاً وتلميذة موزعين على 10 في دمشق و5 بريف دمشق و2 بالسويداء و2 في حمص و2 بحماة و6 بحلب و7 باللاذقية و14 بطرطوس و10 بالحسكة وفقا لبيان الوزارة.

وجرت امتحانات شهادة التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية لدورة عام 2020 في الـ 22 من حزيران الماضي حيث توزع التلاميذ على 2561 مركزاً امتحانياً وذلك ضمن إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا.

النتائج على الرابط التالي.. http://moed.gov.sy/asasy/index.php