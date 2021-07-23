تراند اليوم : طبق قالب معكرونه سباجيتي

قالب معكرونه سباجيتي - طريقة عمل قالب معكرونه سباجيتي مقدمة من مطبخ طبق اليوم بالصور . تمتعي بتحضير اشهى والذ الأطباق الايطالية باسلوب الشيف سلمى سليمان.

مدة التحضير: 10 دقيقة | عدد الوجبات: 6 أشخاص | سهل

اسم البرنامج: دبر ووفر | البلد: إيطالي

الطاهي: سلمى سليمان | النوع: معكرونة - نشويات

هذه طريقة ألمعية لتحويل بقايا سباجيتي إلى طبق جديد بإستخدام مكونات قليلة من خزانة مطبخك أو ثلاجتك

المكونات

2 كوب بقايا معكرونه سباجيتي، مطهية150 جرام بازلاء مجمدة، مذابة1 ملعقة كبيرة زيت10 حبات طماطم مجففة في الشمس، مصفاة ومقطعة2 حبة فلفل، مشوي ومقطع إلى مكعبات صغيرة5 بيضات1 ملعقة كبيرة خردل300 ملل حليب2 ملعقة كبيرة زبدة50 جرام جبنة شيدر، مبشورة

طريقة التحضير