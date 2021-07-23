تراند اليوم : طبق قالب معكرونه سباجيتي

قالب معكرونه سباجيتي - طريقة عمل قالب معكرونه سباجيتي مقدمة من مطبخ طبق اليوم بالصور . تمتعي بتحضير اشهى والذ الأطباق الايطالية باسلوب الشيف سلمى سليمان.
مدة التحضير: 10 دقيقة | عدد الوجبات: 6 أشخاص | سهل
اسم البرنامج: دبر ووفر | البلد: إيطالي
الطاهي: سلمى سليمان | النوع: معكرونة - نشويات
150 جرام بازلاء مجمدة، مذابة
1 ملعقة كبيرة زيت
10 حبات طماطم مجففة في الشمس، مصفاة ومقطعة
2 حبة فلفل، مشوي ومقطع إلى مكعبات صغيرة
5 بيضات
1 ملعقة كبيرة خردل
300 ملل حليب
2 ملعقة كبيرة زبدة
50 جرام جبنة شيدر، مبشورة
اسم البرنامج: دبر ووفر | البلد: إيطالي
الطاهي: سلمى سليمان | النوع: معكرونة - نشويات
هذه طريقة ألمعية لتحويل بقايا سباجيتي إلى طبق جديد بإستخدام مكونات قليلة من خزانة مطبخك أو ثلاجتك
المكونات2 كوب بقايا معكرونه سباجيتي، مطهية
150 جرام بازلاء مجمدة، مذابة
1 ملعقة كبيرة زيت
10 حبات طماطم مجففة في الشمس، مصفاة ومقطعة
2 حبة فلفل، مشوي ومقطع إلى مكعبات صغيرة
5 بيضات
1 ملعقة كبيرة خردل
300 ملل حليب
2 ملعقة كبيرة زبدة
50 جرام جبنة شيدر، مبشورة
طريقة التحضير
- توضع سباجيتي في وعاء وتضاف البازلاء والفلفل والطماطم المجففة في الشمس.
- يُخفق البيض مع الخردل ويضاف الحليب ويُخفق جيدًا.
- تذاب الزبدة في قالب ذات قاعدة سميكة وتوضع نصف كمية سباجيتي في القاع، ثم يضاف نصف كمية خليط البيض ونصف كمية الجبنة.
- يوضع النصف الآخر من سباجيتي مع البيض والجبنة.
- يسخن القالب فوق نار متوسطة الحرارة لمدة 10 دقائق إلى أن يكتسب القاع لونًا ذهبيًا ويتماسك، ثم يُنقل تحت مشواة الفرن لمدة 8 دقائق حتى ينضج النصف العلوي.
- يُترك الخليط ليبرد في القالب لمدة 5 دقائق قبل التقديم.