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تراند اليوم : طبق قالب معكرونه سباجيتي

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قالب معكرونه سباجيتي - طريقة عمل  قالب معكرونه سباجيتي مقدمة من مطبخ طبق اليوم بالصور . تمتعي بتحضير اشهى والذ الأطباق الايطالية باسلوب الشيف سلمى سليمان.

 

مدة التحضير: 10 دقيقة | عدد الوجبات: 6 أشخاص | سهل
اسم البرنامج: دبر ووفر | البلد: إيطالي
الطاهي: سلمى سليمان | النوع: معكرونة - نشويات

هذه طريقة ألمعية لتحويل بقايا سباجيتي إلى طبق جديد بإستخدام مكونات قليلة من خزانة مطبخك أو ثلاجتك

المكونات

 2 كوب بقايا معكرونه سباجيتي، مطهية
150 جرام بازلاء مجمدة، مذابة
1 ملعقة كبيرة زيت
10 حبات طماطم مجففة في الشمس، مصفاة ومقطعة
2 حبة فلفل، مشوي ومقطع إلى مكعبات صغيرة
5 بيضات
1 ملعقة كبيرة خردل
300 ملل حليب
2 ملعقة كبيرة زبدة
50 جرام جبنة شيدر، مبشورة

طريقة التحضير

  1. توضع سباجيتي في وعاء وتضاف البازلاء والفلفل والطماطم المجففة في الشمس.
  2. يُخفق البيض مع الخردل ويضاف الحليب ويُخفق جيدًا.
  3. تذاب الزبدة في قالب ذات قاعدة سميكة وتوضع نصف كمية سباجيتي في القاع، ثم يضاف نصف كمية خليط البيض ونصف كمية الجبنة.
  4. يوضع النصف الآخر من سباجيتي مع البيض والجبنة.
  5. يسخن القالب فوق نار متوسطة الحرارة لمدة 10 دقائق إلى أن يكتسب القاع لونًا ذهبيًا ويتماسك، ثم يُنقل تحت مشواة الفرن لمدة 8 دقائق حتى ينضج النصف العلوي.
  6. يُترك الخليط ليبرد في القالب لمدة 5 دقائق قبل التقديم.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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