تراند اليوم : كيف تتعاملين مع الزوج المشغول دائماً؟

هناك شكوى متكررة دائماً لدى معظم النساء، ألا وهي انشغال الزوج الدائم، وانغماسه في العمل وإهماله لزوجته ومنزله وأطفاله. لدرجة أن المرأة قد تشعر أنها تعيش لوحدها وأن كل ماحلمت به من حياة مليئة بالاهتمام والحب هو أوهام.



بل وتفاجأ بأن حياتها الزوجية مهددة بالفعل بالانهيار إن لم تقم بفعل شيء لإنقاذها.



فهل تعانين سيدتي من هذه المشكلة؟



اكتشفي إذاً في هذا المقال كيفية التعامل مع حالة زوجك المشغول دائماً عنك.



حيث سنقدم لك مجموعة من النصائح الفعالة التي يمكنها أن تنقذ حياتك الزوجية من الانهيار:

• المصارحة والنقاش:



إن من أفضل الطرق وأكثرها نجاحاً على الإطلاق لحل هذه المشكلة هو أن تتحدثي مع زوجك بكل صراحة عما يعتريك من إحساس بالإهمال والفراغ وأن تطلبي منه أن يساعدك في إيجاد حل لمشكلة انشغاله الدائم عنك.



• الإصغاء للشريك:



استمعي للشريك وأصغي إليه في حال تحدث معك عن عمله وهمومه ولا تهملي حديثه بحجة أنك مللت من اهتمامه الزائد في العمل. فالزوج يحتاج بالفعل إلى دعمك ومساندتك له في عمله. ولربما أيضاً هو بحاجة لأن تستمعي له ولا تشعريه بأنك تهملين ميوله واهتماماته.



• تنظيم الوقت:



ساعدي زوجك على تنظيم أوقاته بين العمل والمنزل. فذلك سيكون الحل الأفضل لاستعادة حياتكما الزوجية خاصةً أن ضيق الوقت بسبب الانشغال الدائم والأعباء والمسؤوليات الكثيرة هو الذي يخلق هذه الهوة بينكما ويزيد الشريكين بعداً عن بعضهما.

• اشغلي نفسك:



مارسي بعض النشاطات واشغلي نفسك بأشياء تحبينها واستفيدي من فترة إنشغال زوجك عنك بتطوير نفسك وزيادة ثقافتك واطلاعك والاهتمام بجمالك. لا تستسلمي لليأس والملل وحافظي على روحك المرحة والإيجابية بعيداً عن السخط والتذمر الدائمين.

• استغلي أوقات فراغه:



استغلي أوقات فراغ زوحك للقيام بنشاطات مشتركة وممتعة لكليكما. كالخروج لتناول طعام العشاء أو تحضير سهرة لكما في المنزل أو غداء مميز للأسرة. وستجدينه وقد أحب الأمر وأصبح يمنح نفسه بعض الوقت لقضاء لحظات جميلة معك.



• لاتقارنيه بالأزواج الآخرين:



عليك ألا تقارني زوجك بأزوج أخواتك أو صديقاتك، وألا تتوقعي أن أحداً منهم كاملاً. فلكل شخص عيوبه ولكل علاقة خصوصيتها ومشكلاتها. ولذلك كوني صبورة ومتفهمة وتذكري أن زوجك يعمل ويبذل كل تلك الجهود ليؤمن لأسرته حياة كريمة ومرفهة.