تراند اليوم : طبق فتة اللحم المفروم

المقادير :

لحم مفروم: 250 جراما

البصل: 1 حبة (صغير الحجم ومفروم)

ملح: ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة (طازج)

بهار اللحم: نصف ملعقة صغيرة

زيت الزيتون: ملعقتان كبيرتان

أرز بسمتي: كوب

ملح: ملعقة صغيرة

الخبز: حسب الرغبة (مقلي، للتقديم)

الرمان: حسب الرغبة (فصوص، للتقديم)

الفلفل الحار: حسب الرغبة (مفروم، للتقديم)

لوز: حسب الرغبة (محمص أو صنوبر، للتقديم)

لبن زبادي: كوب (لصلصة الزبادي)

الطحينة: ملعقة كبيرة (لصلصة الزبادي)

عصير الليمون: ملعقتان كبيرتان (لصلصة الزبادي)

ملح: حسب الرغبة (لصلصة الزبادي)

الكمون: رشّة (لصلصة الزبادي)

طريقة التحضير

1. في مقلاة على النار يسخن الزيت ثم يحمر البصل المفروم ثم يُضاف اللحم المفروم والملح والبهارات وتترك على النار لمدة 10-15 دقيقة حتى تنضج تماما.

2. تُخلط جميع مقادير صلصة الزبادي وتترك في الثلاجة لحين موعد التقديم.

3. يُسخن كوبين من الماء في قدر على النار ثم يُضاف زيت الزيتون والملح ويترك المزيج ليغلي قبل إضافة الأرز.

4. يترك الأرز ليغلي على نار متوسطة ثم تخفف الحرارة ويترك لمدة 15 دقيقة.

5. بواسطة قالب مستطيل توضع طبقة من اللحم المفروم ثم الأرز ويقلب على طبق التقديم ثم يقدم مع صلصة الزبادي والرمان واللوز والخبز المقلي.