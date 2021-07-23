تراند اليوم : عالجوا هذه الأمراض بقشور الرّمان المطحونة !

يعتبر الرمان من أفضل أنواع الفاكهة على الإطلاق، ولقشوره الكثير من الفوائد والوظائف العظيمة للصحة والجسم.

ويمكن استخدام قشر الرمان بعد تجفيفه جيدًا وطحنه بأي شكل أو سحقه، وغلي ملعقة منه مع ملعقة من الزنجبيل الحارق وبعض أوراق النعناع الأخضر، لتصبح وصفة صحية للغاية للتخسيس بأمان إذا تناولها الشخص قبل الأكل.

وبحسب أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، “د.صفاء عبد الفضيل” فإن قشر الرمان يحتوي على نسبة هائلة من مضادات الأكسدة، لذا فإن هذه الوصفة تساعد بالطبع في التخلص من علامات الشيخوخة والعجز، والحفاظ على البشرة وجمال الشعر، كذلك لاحتوائه على فيتامين C المعزز للمناعة فهو يقاوم سموم الجسم المتراكمة فيه ويخلصه منها، ويقي من الإصابة بالأورام السرطانية على المدى البعيد، ويعالج الالتهابات المتفرقة بالجسم خاصة المرتبطة باضطرابات المعدة المختلفة، وتكون الفائدة أعظم إذا تناول الإنسان الرمان بقشره ولبابته البيضاء.