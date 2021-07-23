تراند اليوم : القبض على فنانة مصرية مشهورة بتهمة الدعارة مع 13 فتاة

القاهرة / وكالات / مشرق نيوز

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، الأحد، القبض على الفنانة غادة ابراهيم، لقيامها بإدارة شقتين بمنطقة المعادي في الدعارة، وتقديم الفتيات لراغبي المتعة من الأثرياء العرب.

وتبين من التحريات صحة المعلومات وقيام الفنانة باستقطاب فتيات شابات، وتسهيل الدعارة، وأصدرت النيابة أمرًا بضبط وإحضار المتهمة ومعها 13 فتاة، وتمكنت القوة من مداهمة الشقتين وضُبط في الأولى ٦ فتيات، وبالثانية 7 فتيات.

وقد أصدرت نيابة دار السلام قرارًا بحبس غادة أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما قررت النيابة عرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان تعاطيها المخدرات من عدمه