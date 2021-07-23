تراند اليوم : حملة الراجحي للحج الخيرية 1439: التسجيل في حملة الراجحي للحج 1439 بالخطوات

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1439، فتح باب التسجيل لحمله الراجحي للحج، بينما تعتبر حمله الراجحي للحج من الحملات المهمة في البلاد كونها تمكن العديد من الأشخاص من الذهاب الي تأدية مماسك الحج بأقل التكاليف، بينما يعتبر موسم الحج في المملكة العربية السعودية من أهم المناسبات السنوية التي تحرص المملكة علي إنجاحها ومرورها بسلام، وبرغم من أن المملكة العربية السعودية هي المستضيفة لهذه المناسبة السنويه الي أن أبناء المملكة لا يمكنهم الذهاب لتأدية الحج في بلادهم نتيجة الإزدحام الشديد في منطقه الكعبه، وتتيح المملكة مواطنيها التسجيل لتلبيه مماسك الحج كالمقتربين الي بلادها.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي للحج 2018

هناك ثلاث خطوات رئيسية لا يمكن تجاهلها في التسجيل لحمله الراجحي للحج، وفي هذه الفقرة سنتعرف سوياً وإياكم علي خطوات التسجيل لحمله الراجحي للحج:

أولاً: عليكم زيارة موقع حملة حج الراجحي الخيرية، عن طريق الدخول إلي بوابة التوصل لحملة الراجحي .

ثانياً: اختيار قائمة الموثقين.

ثالثاً: تحديد اقرب مدينة إليك عن طريق اختيار مدينتك والالتزام بالمواعيد المقررة كما حددت حملة الراجحي الخيريه للحج 1439 .

شروط التسجيل بحملة الراجحي للحج 1439

وضعت الهيئة المسؤولة عن حمله الراجحي للحج بعض من الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتسجيل في حملة الراجحي للحج لهذا العام 2018.

وبهذه االشروط عند توافرها طرفكم يمكنكم التسجيل في حملة الراجحي للحج بكل سهولة ويسر، وفي النهاية نتمنى لكم قضاء موسم حج أمن وميسر، وكل عام وأنتم بخير.