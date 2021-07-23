تراند اليوم : نموذج اجابة الفيزياء 2018 الثانوية العامة علمي مصر وزارة التربية والتعليم العالي

طلابنا الكرام طلاب الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية ، نطلعكم اليوم على نموذج الرسمي لاجابة امتحان الفيزياء للفرع العلمي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، لجميع الطلاب والطالبات الراغبين بالاطلاع على نموذج الرسمي لاجابة امتحان الفيزياء .

تقدير الأسئلة التالية وفقًا لما يلي:

أولاً:

وهو سؤال اختيار من متعدد يطلب اختيار النسبة بين تيارين I2:I1 وتحديد اتجاه I1 ، وتقرر اعتبار الإجابتين (أ)، و(جـ) مستحقة لدرجة السؤال المخصص له درجتان، إذ أنه من المفترض أن الطالب الذى اختار أيًا منهما يكون قد أجرى العمليات المعرفية الصحيحة المطلوبة للإجابة، بغض النظر عن اتجاه قراءته للنسبة الواردة بالسؤال سواء من اليمين لليسار كما هو متوقع عند قراءة نص باللغة العربية، أو من اليسار لليمين كما فعل بعض الطلاب وذلك مراعاة لصالح الطلاب.

ثانيًا:

والسؤال مكون من جزئيتين، مخصص درجة لكل جزئية منهما. ويحصل الطالب فى الجزئية (أ) على نصف درجة عند كتابة القانون، ونصف درجة للتعويض الوارد بنموذج الإجابة، وتخصم نصف الدرجة هذه إذا ما استخدم الطالب قيمة 0.3 فى حل المسألة بدلا من قيمة 0.2 ، حيث لم يرد فى جميع الأمثلة أو الأشكال التي تدرب عليها الطالب من خلال كتابه المدرسي أو النماذج الواردة على موقع وزارة التربية والتعليم أن الضلع الأطول للملف أعتبر عرضًا له أو كان عموديًا على محور الدوران.

ويحصل الطالب على درجة الجزئية (ب) كاملة ما دام كتب القانون بطريقة صحيحة، وعوض بناتج الجزئية (أ) سواء كما ورد بنموذج الإجابة، أو الناتج عن استخدامه قيمة 0.3، حيث يعاقب الطالب على الخطأ مرة واحدة فقط.