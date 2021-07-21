تراند اليوم : اسماء الفائزين بشقق الاسكان الاجتماعى الاعلان العاشر ،، اسماء المقبولين في الاعلان العاشر

وبدأت عمليات شراء كراسات الشروط لشقق الإعلان العاشر داخل هيئات البريد المصرية، قبل فتح باب الحجز بداية من منتصف شهر نوفمبر الحالي، للراغبين في الحصول على شقق بمقدمات حجز تبدأ من 10 ألاف جنية، حيث شهدت الساعات الأولى من طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي العاشر لشهر نوفمبر 2018 إقبال كبير، حيث تخطت عمليات البيع 70 ألف كراسة خلال 6 أيام فقط من طرحها بمكاتب البريد.

اماكن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر

طرحت وزارة الإسكان عدد 60 ألف وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة)، وتسهيلاً على مواطني تلك المناطق تم زيادة ساعات عمل مكاتب البريد والتابع لها وعددها 160 مكتب بريد، لتبدأ العمل في الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي في العاشرة مساءا، وذلك لتفادي الطوابير والازدحام.

مساحات واسعار شقق الاعلان العاشر

يوجد نموذجين من مساحات شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر، مساحة 90 متر وسعرها 225 ألف جنية، ومساحة 75 متر وسعرها 185 ألف جنية، علماً بإن النموذج الأول يتكون من 3 غرف وصالة، أما النموذج الأصغر يتكون من غرفتين وصالة، ويتم دفع مقدم حجز للنموذج الأول 14 ألف جنية، أما النموذج الثاني مقدم حجزه 10 ألاف جنية.

أخر مهلة لشراء كراسات الشروط

يستمر شراء كراسات الشروط حتى يوم 15 من شهر ديسمبر القادم، وبالرغم من ذلك، شهدت مكاتب البريد إقبال شديد من قبل الراغبين في الحصول على شقق مدعمة من وزارة الإسكان، وتهافت أعداد كبيرة من المواطنين خلال الأسبوع الأول على شراء كراسة الشروط والتي يبلغ ثمنها 120 جنيهاً مصرياً.

مواعيد تقديم استمارة حجز شقق الاسكان

خصص صندوق التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي يوم الأربعاء 7 نوفمبر الحالي وحتى 14 من نفس الشهر لتقديم استمارة الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي “الإعلان العاشر” للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، أما مواعيد الحجز لجميع المواطنين سيكون ابتداءا من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر القادم.

ما يجب عليك فعله بعد ذلك هو الإتصال على الخط الساخن على أرقام 5777 أو 1188 أو 090071117، أو الذهاب لأقرب فرع من فروع بنك التعمير والإسكان للإستعلام عن الخطوات التالية وطرق السداد.

خطوات استلام الوحدة السكنية من الإسكان الإجتماعي بالترتيب

ظهور نتيجة التخصيص وقبول الأوراق المقدمة.

بعد التأكد من القبول ووصول رسالة رقم الحساب توجه إلى بنك التعمير والإسكان وسدد القسط الربع سنوي الأول.

يتم الإستعلام الميداني عن المتقدم في محل سكنه وعمله في خلال ثلاث أشهر من سداد القسط الأول.

استكمال سداد مقدم الحجز ودفع المقدم يتم تحديدهم على اعتبارات (سن المتقدم – دخله – الدعم المقدم من الدولة).

ينتظر المتقدم التخصيص من البنك بوصول رسالة أنه قد تم تخصيص وحدة سكنية له.

استلام الوحدة.

مبروك للفائزين بوحدات الإسكان الإجتماعي الإعلان العاشر وملحوظات هامة

الفائزين من الكراسة الحمراء تم تقسيمهم على 17 بنك لإجراءات الإستعلام الميداني والإئتماني عليهم.

القسط الشهري هو 35% من قيمة الراتب الشهري للمتقدم.

مقدم الحجز مرتبط بسن المتقدم، فكلما كان سن المتقدم صغير كلما كان المقدم قليل والسداد على مدى 20 سنة، وكلما كبر سن المتقدم قلت فترة السداد حتى 15 سنة.

الفائزين في الكراسة الزرقاء، بداية نوفمبر دفع القسط الربع سنوي الأول، وخلال أيام يتصل بهم المحصل للإستعلام الميداني.

تحويل الأوراق للبنك يونيو القادم مع مراعاة استكمال الأوراق المطلوبة وسداد الأقساط في مواعيدها.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

– لا يقل سن المتقدم عن 21 عام، ولا يزيد عن 50 عام من تاريخ نهاية الإعلان

– لا يجوز التقدم بحجز أكثر من وحدة سكنية

-ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة تابعة لوزارة الإسكان للزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، سواء كانت شقة أو قطعة أرض.

– ألا يكون المتقدم أو أحد من أسرته “الأولاد القصر -الزوجة” قد استفاد بقرض تعاون أو دعم من مشروع الإسكان القومي .

– ألا يكون مالكاً لمسكن أو آل إليه بالورث الشرعي

– أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها، أو المحافظات المجاورة لها

– يحظر على المتقدم شراء العقار نقداً، وأن يلتزم بنظام التقسيط لمدة تصل ل 20 عاماً، بحسب نظام السداد المقرر من موقع التمويل العقاري.

الأوراق المطلوبة لحجز الأرامل والمطلقات

– صورة الرقم القومي

– بيان معاش إن وجد

– شهادة وفاة الزوج أو قسيمة الطلاق

– صورة عقد إيجار الشقة

– شهادات ميلاد الأطفال

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي إلكترونياً

ويمكنكم تسجيل حساب جديد عبر موقع https://www.mff.gov.eg ثم تفعيل الحساب عن طريق بريدك الإلكتروني، ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة منك، وإرفاق الأوراق والمستندات للحاجز قم الضغط على “إرسال”.