تراند اليوم : ما الذي يقتل آلاف البريطانيين سنوياً؟

وكالات - الخليج 365

ذكرت دراسة علمية، أن تأثير قلة النشاط والجلوس المتواصل لفترة طويلة، في وفاة حوالي 70 ألف شخص كل عام في بريطانيا.

وأوضح الباحثون، إن الأشخاص الذين يقضون معظم يومهم جالسين في مكان واحد، شهدوا زيادة بنسبة 88% في خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14%، وزيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة 25%.

ووفقاً لما نُقل عن مجلة BMJ”” البريطانية لعلم الأوبئة وصحة المجتمع، أن حوالي 30% من الأفراد، يقضون 6 ساعات على الأقل في الجلوس يومياً طوال الأسبوع، إذ يحذر الخبراء من اعتماد بريطانيا على “اقتصاد قائم على الجلوس”، وبشكل مثير للدهشة، يرتفع هذا المعدل إلى 37% في العطلة الأسبوعية، ما يشير إلى ارتفاع معدل الكسل والخمول في أوقات الفراغ.

كما حذر باحثو من جامعة “queens Belfast”، من أن السلوك غير النشط، يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وكذلك السرطان وحتى الموت.

وقدّر الأكاديميون، أن هيئة الصحة الوطنية تنفق أكثر من 762 مليون جنيه إسترليني سنوياً، في التعامل مع عواقب الكسل.