تراند اليوم : معلومات مهمة عن عملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف

معلومات مهمة عن عملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف

اسطانبول/ الخليج 365

تقنية الاقتطاف من أشهر تقنيات زراعة الشعر التي انتشرت في السنوات الأخيرة لما لها من مميزات متعددة تفيد كل من يبحث عن حلول دائمة لمشاكل الشعر والتخلص من الصلع بمختلف أنواعه، كما أنها تجرى لمرة واحدة في العمر ونتائجها مذهلة ومستمرة فمن خلالها يتمكن الفرد من تغيير مظهره واستعادة قدرته على التعايش مع المجتمع الموجود فيه حيث تساعده على زيادة ثقته بنفسه وشعوره بالحيوية والشباب، ولكن في البداية دعونا نعرف ما هي تقنية الاقتطاف وكيف تجرى في السطور القادمة.

عملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف

تقنية الاقتطاف هي عبارة عن عملية اقتطاف بصيلات الشعر من المناطق التي يحددها الطبيب والتي تتميز بكثافة مرتفعة وشعيرات مقاومة لعوامل التساقط ثم إعادة زرعها في المناطق المصابة بالصلع أو التي تعاني من مشكلة قلة الشعر، وذلك عن طريق بعض الأدوات الدقيقة وبالمعنى الأدق أن هذه التقنية لا تقوم بأي أضرار لأنسجة فروة الرأس، وبالتالي فهي لا تستخدم أي أدوات جراحية ولا يحتاج أي ضمادات أو خيوط، وهذا يعني أن المريض لن يعاني من أي ندبات تُذكر، وتعتبر هذه التقنية هي الأشهر في عمليات زراعة الشعر في تركيا بما تمتاز به تركيا من تطور هائل في مجال زراعة الشعر. ولمزيد من التفاصيل حول عملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف وكل ما يخصها من النواحي الفنية والمالية قم بزيارة موقع مشفى فيرا كلينيك الذي يعتبر من أفضل المراكز الطبية التي تتخصص في عمليات زراعة الشعر في تركيا ومختلف عمليات التجميل الأخرى.

كيف تتم تقنية الإقتطاف؟

لكل عملية عدد من الخطوات الهامة والتي يلزم إجرائها بكل دقة وتقنية الإقتطاف نفس الأمر لابد من أن تجرى بعدد من الخطوات الهامة المترتبة على بعضها، ولكن في البداية دعونا نتفق أن البصيلات المقتطفة لا تقتصر عملية الحصول عليها من مؤخرة الرأس فقط ولكن يمكن الحصول عليها من منطقة الصدر أو أي منطقة أخرى تتناسب في خواصها مع خواص شعر الرأس حيث تؤخذ بمنتهى الدقة ويتم زراعتها بنفس الدقة والحذر دون إجراء أي جروح أو ندبات وبالتالي يتماثل المريض للشفاء بشكل سريع.

أما عن خطوات تقنية الإقتطاف فتتم بالخطوات التالية:

في البداية لابد من تحديد المنطقة المانحة وتخديرها بالمخدر الموضعي بعد أن يكون الطبيب قام بإلتقاط بعض الصور ورسم المنطقة المانحة والمستقبلة ثم حلاقة الشعر لأقل من 1مم. المرحلة الثانية يتم فيها إقتطاف البصيلات من المنطقة المانحة بإستخدام جهاز في منتهى الدقة وهو جهاز الميكروموتور له رؤوس دقيقة يقوم بإقتطاف بصيلتان من أصل اربع بصيلات حتى لا يحدث تغيير في شكل الشعر، وبعدها يتم حفظ هذه البصيلات في محلول مغذي حتى يتم إستخدامه. أما الخطوة التالية ففيها يقوم الطبيب بتجهيز المنطقة المستقبلة للبصيلات عن طريق فتح قنوات أو ثقوب لإحتضان البصيلات المغروسة بشكل مثالي بناء على عمق البصيلة وإتجاه نمو هذه البصيلات حتى يحصل المريض على نتيجة مثالية. أما هذه الخطوة فهي تكون عبارة عن إعادة زرع البصيلات المقتطفة إلى الأماكن التي تم فتح القنوات بها، وتتم هذه المرحلة بمنتهى الحذر بعد إعادة ترشيحها وإختيار الأفضل منها. أما المرحلة النهائية فتكون عبارة عن العناية بالبصيلات المزروعة والإهتمام بها عن طريق الغسيل بإستخدام المستحضرات الموصوفة من قبل الطبيب، وتناول الأدوية والتي تكون عبارة عن مضادات حيوية وبعض المسكنات، توخي الحذر وإتباع بعض التعليمات الضرورية.

عند المقارنة بين تقنية الإقتطاف وتقنية الشريحة والتي تعتبر أهم التقنيات المنتشرة لزراعة الشعر تجد أن: كلاهما يقوم بزرع الشعر وبشكل دائم، كلاهما نتيجته مضمونة، ولكن تقنية الشريحة تعتمد على نقل شريحة رفيعة من جلد الرأس المتوافر بها الشعر بغزارة من المنطقة المانحة إلى المنطقة المصابة في حين أن تقنية الإقتطاف تعتمد فقط على نقل البصيلات نفسها دون إلحاق الأذي بجلد الرأس، تقنية الشريحة قد تترك بعض الندبات لفترات طويلة في حين أن تقنية الإقتطاف لا تترك أي آثار على فروة رأس المريض.

وفي النهاية إذا كنت من المقبلين على زراعة الشعر فقط إختر تقنية الإقتطاف لأنها الأفضل من جميع النواحي سواء في الخطوات أو النتيجة أو التكلفة وغيرها، ولكن إختر المركز المضمون والطبيب الأفضل.