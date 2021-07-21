تراند اليوم : توم كروز يمنع نيكول كيدمان من حضور زفاف ابنهما لهذا السبب ؟؟

وكالات - الخليج 365

كشف موقع بريطاني، عن أن الممثل الأمريكي توم كروز سيمنع طليقته الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، من حضور حفل زفاف ابنهما كونور.

وأكد موقع "ميرور" البريطانية، أن كونور كروز، ابن توم كروز ونيكول كيدمان بالتبني، سيتزوج من خطيبته الإيطالية سيلفيا، في حفل لن تحضره والدته النجمة الشهيرة.

ويعتنق كونور وتوم كروز ديانة "ساينتولوجي"، التي يؤمنان بها بشكل كبير، حيث سيقام حفل الزفاف وفقا لـتقاليد الديانة الحديثة.

وتركت نيكول كيدمان هذه الديانة عند انفصالها عن كروز في 2001، الأمر الذي أدى لتدهور العلاقة بين نيكول وطليقها.

وقال مصدر مقرب للعائلة إن توم كروز قرر عدم دعوة كيدمان لحفل زفاف كونور، بعد موافقة كونور وخطيبته سيلفيا، التي تتبع ديانة "ساينتولوجي" كذلك.

وتزوج كروز بكيدمان في 1990 ثم انفصلا عام 2001، بعد تدهور العلاقة بسبب انشغال كروز بالديانة الجديدة، وفقا لكيدمان.