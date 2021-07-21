تراند اليوم : حدث في غزة..إنقاذ خمسينى من موت محقق بعد توقف قلبه لمدة ساعة

أنقذ الطاقم الطبي في مستشفى الاندونيسي حياة مريض خمسيني كان قد توقفت نبضات القلب لديه على مدار ساعة، وذلك بعدما وصل قسم الطوارئ يعانى من آلام شديدة في الصدر.

وأوضح د.عبد الله الحسومي أخصائى القلب أنه تم التعامل مع المريض بشكل عاجل واستدعاء د.محمد أبو ندا استشارى الأوعية الدموية، حيث اجري له رسم قلب، وتبين وجود إحتشاء في عضلة القلب، و تم تحويله لقسم العناية المركزة.

وقال:" تم اعطاء المريض أدوية مذيبات الجلطة و بعدها توقف القلب تماما لحوالى 60 دقيقة ,حيث أجريت له عمليات انعاش للقلب على مدار 40 دقيقة وإعطائه صدمات كهربية وصلت إلى 20 صدمة و تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وبين د.الحسومى أن الحياة عادت للمريض في اليوم التالي من جديد، والآن يخضع للمتابعة العلاجية داخل المستشفى إلى حين إجراء عملية قسطرة قلبية للشرايين التاجية. يذكر أن المريض كان قد أجرى عملية ربط في المريء قبل عامين نتيجة وجود دوالي وجلطة في الوريد الكبدي.