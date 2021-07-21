تراند اليوم : نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي ... نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019

يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 اعرف نتيجة بطاقتك يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم ، يترقب آلاف المشتركين في يانصيب معرض دمشق الدولي، صدور نتائج سحوبات اليانصيب في معرض دمشق الدولي ، لمعرفة الارقام الرابحة في يانصيب دمشق، حيث نتابع معكم ول بأول قرعة نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم، يقوم يانصيب معرض دمشق الدولي صدور نتائج وارقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق لليوم الثلاثاء 2019، حيث من المقرر أن تقام القرعة مساء اليوم الثلاثاء لجميع البطاقات المشتركة في يانصيب معرض دمشق الدولي.

هذا ويقوم معرض دمشق الدولي باجراء سحوبات للبطاقات مساء كل يوم ثلاثاء الساعة العاشرة، واعلان اسماء البطاقات الرابحة في الجوائز المتنوعة، ففي الاصدارات الدورية يسمح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإصدار ( الإصدارات الدورية ) ليانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2019 و عدد بطاقات كل منها / 100.000 / مائة ألف بطاقة و ثمن البطاقة الواحدة /500/ خمسمائة ليرة سورية .

وجرى بث قرعة يانصيب معرض دمشق الدولي على عدة قنوات ووسائل إعلام سورية أبرزها قناة سوريا دراما ، من خلال عرض فعالية تدوير عدة دواليب، ومن ثم استخراج الارقام البطاقات الرابحة لجميع المشتركين في يانصيب معرض دمشق الدولي.

واعتاد معرض دمشق الدولي على إصدار بطاقات السحب منذ خمسينات القرن الماضي وبشكل دوري طوال العام، بحيث يتم إجراء السحب في كل يوم ثلاثاء على جوائز تصل قيمتها إلى ملايين الليرات السورية.

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