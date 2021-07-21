تراند اليوم : تعرف على أعراض ارتفاع ضغط الدم أهمها ضبابية الرؤية

وكالات - الخليج 365

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون ذلك، والطريقة الوحيدة لمعرفة الإصابة بالاضطراب هو إجراء فحوصات منتظمة.

اعراض ارتفاع ضغط الدم

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، أوضح الباحثون أنه إذا كان ضغط الدم مرتفعًا للغاية ، فقد تكون هناك بعض الأعراض التي يجب عليك البحث عنها ، بما في ذلك:

صداع شديد

التعب أو الارتباك

مشاكل في الرؤية

ألم في الصدر

صعوبة في التنفس

عدم انتظام ضربات القلب

دم في البول

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، فاستشر الطبيب على الفور، حيث إن ارتفاع ضغط الدم غير المعالج يمكن أن يؤدى إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب والفشل الكلوي ومشاكل العين.

وأشار الباحثون إلى أن ضغط الدم هو القوة التي يمارسها الدم على جدران الأوعية الدموية، ويعتمد الضغط على العمل الذي يقوم به القلب ومقاومة الأوعية الدموية.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب من مخاوف الصحية العالمية، حيث قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن نمو صناعة الأغذية المصنعة قد أثر على كمية الملح في النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم ، وهذا يلعب دوراً في ارتفاع ضغط الدم.

حقائق سريعة عن ارتفاع ضغط الدم:

وهنا بعض النقاط الرئيسية حول ارتفاع ضغط الدم

الأسباب الحادة لارتفاع ضغط الدم تشمل الإجهاد ، لكنه يمكن أن يحدث من تلقاء نفسه ، أو يمكن أن ينتج عن حالة كامنة ، مثل مرض الكلى.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المدار إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية ومشاكل أخرى.

عوامل نمط الحياة هي أفضل طريقة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، حيث أن حوالي 85 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وتحدد الإرشادات الطبية ارتفاع ضغط الدم باعتباره ضغط دم أعلى من 130 على 80 ملليمتر من الزئبق (mmHg) ، وفقًا للإرشادات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية (AHA) في نوفمبر 2017