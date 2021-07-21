تراند اليوم : تضامنت مع فلسطين .. اليسا ترد على افيخاي ادرعي: محتل وقح

بيروت - الخليج 365

عبرت النجمة اللبنانية الشهيرة إليسا، عن تضامنها مع فلسطين، في تغريدة نشرتها على "تويتر".

وقالت إليسا: "أرض فلسطين تضيع ببطء، ونحن متفرجون. أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟".

وكان من متابعينها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي علق بالقول: "نعم، حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم".

وأضاف ادرعي: "صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي الإرهابي خير دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة، التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف".

لترد إليسا على أدرعي، قائلة: "هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك #محتل_وقح".