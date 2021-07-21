تراند اليوم : PDF.. نتيجة قرعة الحج السياحى 2019 .." نتيجه الحج السياحى " نتيجه قرعه الحج السياحى بالاسم والرقم القومي

نتيجة قرعة الحج السياحى 2019 نتيجه قرعه الحج السياحى بالاسم والرقم القومي، وتمّ التصريح بأنّ قرعة الحج السياحي 2019 ستظهر اليوم، ومن المعروف أنّ أعداد من التحقوا وسجّلوا في الحج السياحي هذا العام كان أقل من عام 2019 بما يُقدّر اثين وعشرين ألف عمّا كانوا في عام 2016، وترجع أسباب هذا النقصان إلى الزيادة الكبيرة في النفقات الخاصة التي يتكبّدها الحاج المُسجّل للحج السياحي، ومن المعروف أنّ وزارة السياحة هي التي ستتولى الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي في مصر 2019

من المعروف أنّ الشركات السياحية التي تُشرف على قرعة الحج السياحي كثيرة جدًا، وذلك لأنّها تجني أرباحًا عالية من المُلتحقين والراغبين في الحصول على فرصة للحج، حيثُ أنّ الحج أصبح أمرًا صعبًا جدًا في مصر بسبب تزايد عدد الراغبين يه.

نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

تشهد محافظات مصر جميعها ترقب ملحوظ ممّن تقدّموا وسجّلوا أسماءهم لدى شركات السياحة الخاصة بالتسجيل لقرعة الحج، وذلك بعدما أعلنت الوزارة أنّ نتيجة قرعة الحج السياحي في مصر سيتمّ الإعلان عنها بعد عيد الفطر، لذا كان من الواجب على فريق العمل في موقع اخبار وطن أن يُساعدكم في الحصول على النتيجة لتتمكّنوا من معرفة سواء إن ظهرت أسماءكم أم لم يُحالفكم الحظ لهذا العام، ومن الواجب التنويه له أنّ عملية سحب القرعة تتمّ بنزاهة وموضوعية ولا وساطة ولا محسوبية فيها، والكل فيها سواسية.

بإمكانكم الدخول إلى هذا الرابط والاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2019، لتتمكّنوا من معرفة النتيجة من خلال خدمتنا التي نوفرها لكم، وبإمكانكم ترك تعليق أسفل الجمهور بالاسم والرقم القومي ونحن سنوافيكم بالنتيجة أولًا بأول.