تراند اليوم : اجابات امتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوي 2019

اجابات امتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوي 2019 نقدمها لكم ضمن نموذج اجابة امتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوى 2019 ،حيث تداول نشطاء التعليم على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" نموذج الاجابة الاصلى لاختبار اللغة العربية للترم الأول للصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2019/2018.

وكان قد شكا الطلاب من صعوبة الامتحان الذى تم ادائه امس الاحد فى اول اختبار تجريبى علىالنظام التعليمى الجديد رغم سماح الوزارة دخول الطلاب بالكتاب المدرسى داخل اللجان، الا انهم شكوا من صعوبة اسئلة الامتحان.