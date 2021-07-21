تراند اليوم : نتيجه قرعه الحج السياحى بالرقم القومى .. نتيجه قرعه الحج السياحى بالرقم القومى والاسم

نتيجه قرعه الحج السياحى بالرقم القومى ، نتيجة قرعة الحج السياحي 2019 بالاسم والرقم القومي هي ما يتمّ البحث عنه في هذه الأيام من قبل الكثير ممّن تقدّموا للتسجيل في رحلات الحج السياحية لهذا العام 2019 في جمهورية مصر العربية، لذا قد قام طاقم صحفي مختصّ بهذا الشأن من طاقم عمل فريق موقع الجمهور الاخباري بمتابعة آخر وأهمّ الأحداث والتطورات التي تخص نتيجة قرعة الحج السياحي في مصر، فقد حصلت المصادر الصحفية على العديد من المعلومات والتفاصيل الهامة التي تهُم كل من قام بتسجيل اسمه لدى شركات السياحة في مصر حتّى يتمكّن من الحصول على فرصة لأداء فريضة الحج التي أصبحت اليوم تُكلّف مبالغ طائلة.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2019 سنُطلعكم عليها هنا وستتمكّنوا من البحث من خلال أسمائكم ومن خلال إدخال الرقم القومي الخاص بكم، فإنّ موقع وزارة السياحة سيوفر خدمة البحث عن نتيجة قرعة الحج 2019 لهذا العام عن طريق الرقم القومي والاسم أيضًا، تابعوا معنا كافة التفاصيل أسفل هذا الجمهور لتتعرفوا أكثر على حيثيات الاجراءات التي تمّ اتخاذها ليتمّ إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2019 في مصر.

موعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2019

الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي في مصر هي حدث هام جدًا يترقبه الكثير من المصريين في هذه الأيام، فقد تمّ الاعلان في وقت سابق من شهر يونيو حُزيران الماضي أن موعد الاعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي سيكون بعد الانتهاء من اجازة عيد الفطر المبارك، والآن تمّ الانتهاء فعليًا منذ حوالي أسبوع من إجازة عيد الفطر ولكن لم يتمّ الإعلان حتّى هذه اللحظة عن نتيجة قرعة الحج السياحي.

هذا وأشارات مصادر مُطّلعة أنّ موعد الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي سيكون في الثامن من يوليو تموز الحالي، حيثُ سيتمّ الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي ستترأسه وزارة السياحة في مصر، الأمر الذي سيجعل من هذا الحدث حدث هام في الأيام القادمة، وأشارت مصادر صحفية أنّ القرعة تمّت بكل شفافية ونزاهة ولم تدخل بها أي أنواع الوساطة والمحسوبية ولا الرشوة، فإنّ وزارة السياحة تحرص كل الحرص على أن يحصل كل من تقدم للحج السياحي على فرصة موضوعية ونزيهة خالية من الغش والمحسوبية، وأكّد أيضًا أنّ على الجميع أن يحترم كل من تقدم للتسجيل في قرعة الحج السياحي التي تُكلف مبالغ باهظة بالمقارنة مع الحج التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ومن المعروف أنّ أعداد المُنتسبين والمُسجلين في الحج السياحي قد تناقص بشكل ملحوظ عن العام الماضي، وذلك يرجع إلى زيادة التكاليف التي تتكبّدها شركات السياحة لتوفير سُبل الراحة للحجيج في موسم الحج، فإنّ هذه الشركات تسعى لتوفير وحدات فُندقية خمس نجوم وقريبة من الحرم المكي ليتمكّن الحاج من أداء مناسك الحج بكل سهولة وراحة نظرًا لشدة الحرارة في بلاد الحجاز.

وقت الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2019

بعد الانتهاء من كافة الاجراءات والأمور اللازمة للخروج بنتيجة قرعة الحج السياحي بشكل نهائي سيتمّ الإعلان عنها عن طريق وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية التابعة لوزارة السياحة، ويتمّ الإعلان فيما بعد من خلال مؤتمر صحفي يقوده وزير السياحة، فقد حرص معالي الوزير على إتمام عملية قرعة الحج السياحي بأقصى سرعة ولكن هناك بعض المعيقات التي أدّت إلى تأخير بسيط في الإعلان عن قرعة الحج السياحي في مصر لهذا العام 2019.

رابط الاستعلام عن النتيجة (هُنــــا).