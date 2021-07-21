تراند اليوم : رابطة الفنانين التشكيليين في مخيم جرمانا تنظم معرضا في الذكرى الـ 50 لانطلاقة "الديمقراطية"

دمشق/الخليج 365:

نظمت رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في مخيم جرمانا, قرب العاصمة السورية, دمشق, بالتعاون مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معرضاً للفن التشكيلي تحت عنوان "تحية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في العيد الخمسين "اليوبيل الذهبي" لانطلاقتها". وذلك يوم السبت الماضي في صالة المخيم.

ورعى الافتتاح فهد سليمان نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, والفنان محمد الركوعي, والفنان محمود عبد الله, عضوا الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين, و رئيس رابطة الفنانين التشكيليين في المخيم كما حضره ممثلو حزب البعث العربي الاشتراكي, والاحزاب السورية الشقيقة والفصائل الفلسطينية والمؤسسات والاتحادات الشعبية الفلسطينية وصف واسع من المهتمين بالشأن الثقافي.

كلمة الرابطة ألقاها محمود عبدالله شكر فيها الجبهة الديمقراطية لرعايتها للمواهب الشابة واهتمامها بالجانب الثقافي الى جانب القضايا الوطنية والاجتماعية. وعاهد الجميع بالمضي قدماً من أجل فلسطين وحريتها واستقلالها وعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها.

تحدث فهد سليمان نائب الامين العام للجبهة . فوجه التحية للشهداء, و للأسرى ولأبناء الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجدهم, وتقدم بالشكر والتقدير للفنان المبدع محمد الركوعي, وللمربي محمود عبدالله ولرابطة الفنانين التشكيليين في مخيم جرمانا, من الشابات والشبان, على هذا المعرض والجهد الذي يبذلونه في مضمار العمل الثقافي وأشار إلى دور وأهمية الفن والثقافة في إطار معركة مواجهة الإحتلال والإستيطان وكافة المشاريع التي تستهدف القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها "صفقة القرن الأمريكية" .

وأكد فهد سليمان على أهمية إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية, حتى تنهض الحالة الفلسطينية في مواجهة استحقاقات المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الوطنية .

وحيا صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, ومسيرات العودة وكسر الحصار، وبطولات شباب فلسطين في أنحاء الضفة الفلسطينية, في مواجهة الاحتلال, كالشهيد عمر ابو ليلى وباقي الشهداء دون تمييز.

وختم كلمته بتجديد العهد لأبناء الشعب الفلسطيني, بالمضي قدماً نحو الحرية والاستقلال والعودة, وبالقدس عاصمة ابدية لفلسطين.