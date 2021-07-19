تراند اليوم : صورة طفلة فلسطينية من جباليا ضمن أفضل لقطات 2014

غزة / مشرق نيوز

نشر موقع عالمي شهير مختص بالصور الفوتوغرافية ، لقطة مؤثرة لطفلة فلسطينية ، والتي أميط اللثام عنها ضمن أفضل الصور تأثيرا في عام 2014.

ونشر موقع px 500 المختص بنشر وتوزيع أفضل الصور عبر العالم صورة ضمن الآف اللقطات التي نشرت عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي التي حصل عليها للمصور الفلسطيني اليافع محمود جمال الكرد 20 عاما لطفلة ترتدي ثوب ابيض بيدها وردة تقاسمها مع ثياب رثه يبدو انها تعرضت لانفجار ناري، وكتب على الأرض التي يتوسطها الثياب والطفلة كلمات كثيرة باللغة الانجليزية تشير إلى معنى الحرب.

وتحدث الكرد وهو طالب لغة انجليزية بجامعة الأزهر بغزة عن سعادته الكبيرة بالأمر وانه يتطلع إلى رفع اسم غزة وفلسطين الى كل المعمورة.

وأكد الكرد ، انا اشعر بالفخر والحماسة، اجتهد حتى أصل وان شاء الله اسعد بلدي ومدينتي ومخيمي وعائلتي المكافحة.

ولم يخفي الكرد الذي شارك في عدة معارض دولية وإقليمية سعادته الكبيرة بمجاورة اسمه للمصورين العالمين الذين شقوا أسمائهم بالصخر في حين انها ما زال في سنينه الأولى في التصوير.

ويعكف الكرد بصورة دورية على نشر لقطات وصور مؤثرة من قطاع غزة تتحدث بشكل متقن عن الأوضاع الإنسانية القاسية وأجواء الحروب الاسرائيلية على القطاع المحاصر من بين اسرائيل.