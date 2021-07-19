تراند اليوم : المصور الفلسطيني محمود الهمص ضمن أفضل 15صحفي للعام2014

لندن / مشرق نيوز

اختارت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم السبت، الصحفي الفلسطيني محمود الهمص من قطاع غزة، كأفضل مصور صحفي ضمن 15صحفياً للعام2014، عن مجموعة صور التقطها وقت الحرب والسلم في غزة.

وقال الهمص:"تم اختياري من قبل صحيفة الغارديان البريطانية اليوم، ضمن أفضل 15مصوراً فوتوغرافياً عالمياً لعام2014 ضمن تصنيف جرى لمصوري الوكالات الأجنبية العالمية".

وأوضح الهمص أن التصنيف جاء بعيد مشاركته في تصوير فعاليات في الحرب والسلم عام2014في غزة، خاصةً ما يتصل بالأطفال وقت الصراع(خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة).

وأبرزت الغارديان صورة رئيسية إلتقطها الهمص للطفلة نهى مصلح التي لم يتجاوز عمرها العام، والتي استشهدت مع آخرين في 25تموز/يوليو الماضي بقصف إسرائيلي لمدرسة بيت حانون التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأنروا" وهي بين يدي والدها ويرفعها للأعلى صارخاً تعبيراً عن الغضب والحزن على فراقها في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والذي استمر لواحد وخمسين يوماً وحصد أرواح نحو2150مواطناً غالبيتهم من الأطفال.

كما أبرزت صورة أخرى إلتقطها الهمص لأطفال من غزة يلهون ويلعبون كرة القدم لحظة غروب الشمس، في مشهد يعبر عن سعادة أطفال غزة وقت الهدوء والأمان.

يذكر أن الهمص يعمل مصوراً فوتوغرافياً في وكالة الصحافة الفرنسية بغزة، وكان فاز في عدد من الجوائز الدولية عن صور التقطها في القطاع.